Потужні вибухи та детонація. Що таке ГРАУ, яке атакували Сили оборони України (фото)

Про постраждалих в Росії не повідомляють

У ніч на 12 лютого Сили оборони вдарили по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління армії РФ у Волгоградській області. Внаслідок атаки виникла пожежа та детонація.

Що треба знати:

З селища, де знаходиться ГРАУ, оголосили примусову евакуацію населення

Під удар потрапив арсенал зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння

На місці влучання спалахнула пожежа

Головне ракетно-артилерійське управління РФ (ГРАУ)— структурне формування, що відповідає за розробку, постачання та зберігання ракетно-артилерійського озброєння. На більшості з них зберігаються десятки тонн російських боєприпасів та балістичних ракет.

Пожежа після атаки ГРАУ у Волгорадській області РФ

Росія має щонайменше два десятки подібних арсеналів. Однак більша їх частина розміщена у так званому тилу ймовірного удару ще радянської армії часів Холодної війни проти НАТО. Тобто арсенали розташовані у географічно європейській частині РФ.

Які ГРАУ розташовані близько до України:

23-й арсенал ГРАУ, в/ч 71628, "Торопець-2", село Нелідово Тверська область;

23-й арсенал ГРАУ на карті

13-й арсенал ГРАУ, в/ч 64531, село Котово, Новгородська область;

13-й арсенал ГРАУ

51-й арсенал ГРАУ, в/ч 11785, м. Кіржач Барсово Володимирська область;

51-й арсенал ГРАУ

73-й арсенал ГРАУ, в/ч 11931, "Ковров-31", село Есіно Володимирська область;

73-й арсенал ГРАУ

67-й арсенал ГРАУ, в/ч 55443-БК (-41), (колишня в/ч 92919), місто Карачев Брянська область;

67-й арсенал ГРАУ

68-й арсенал ГРАУ, в/ч 30148, Моздок ст. Луковська Північна Осетія.

68-й арсенал ГРАУ

Що відомо про атаку 12 лютого

Як повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, у селищі Котлубань оголошено евакуацію через детонацію снарядів. Що правда, про влучання він не пише, стверджує, що "російське ППО збило усі ракети".

"На території об'єкту Міністерства оборони біля селища Котлубань сталося загорання. В гасінні пожежі задіяно протипожежні служби регіону, МНС та Міністерства оборони", — написав Бочаров.

За даними моніторів, під удар потрапив арсенал зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння росіян. Місцеві повідомляли про потужні вибухи та сильну пожежу в районі військового об'єкта.

