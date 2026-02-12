Мощные взрывы и детонация. Что такое ГРАУ, которое атаковали Силы обороны Украины (фото)
О пострадавших в России не сообщают
В ночь на 12 февраля Силы обороны ударили по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления армии РФ в Волгоградской области. В результате атаки возник пожар и детонация.
Что нужно знать:
- Из поселка, где находится ГРАУ, объявили принудительную эвакуацию населения
- Под удар попал арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения
- На месте попадания вспыхнул пожар
Главное ракетно-артиллерийское управление РФ (ГРАУ) — структурное формирование, отвечающее за разработку, поставку и хранение ракетно-артиллерийского вооружения. На большинстве из них хранятся десятки тонн российских боеприпасов и баллистических ракет.
Россия имеет не менее двух десятков подобных арсеналов. Однако большая их часть находится в так называемом тылу вероятного удара еще советской армии времен Холодной войны против НАТО. То есть арсеналы расположены в географически европейской части РФ.
Какие ГРАУ расположены близко к Украине:
- 23-й арсенал ГРАУ, в/ч 71628, "Торопец-2", село Нелидово Тверская область;
- 13-й арсенал ГРАУ, в/ч 64531, село Котово, Новгородская область;
- 51-й арсенал ГРАУ, в/ч 11785 г. Киржач Барсово Владимирская область;
- 73-й арсенал ГРАУ, в/ч 11931, Ковров-31, село Есино Владимирская область;
- 67-й арсенал ГРАУ, в/ч 55443-БК (-41), (бывшая в/ч 92919), город Карачев Брянская область;
- 68-й арсенал ГРАУ, в/ч 30148, Моздок ст. Луковская Северная Осетия.
Что известно об атаке 12 февраля
Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в поселке Котлубань объявлена эвакуация из-за детонации снарядов. Правда, о попадании он не пишет, утверждает, что "российское ПВО сбило все ракеты".
"На территории объекта Министерства обороны возле поселка Котлубань произошло возгорание. В тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны", — написал Бочаров.
По данным мониторов под удар попал арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения россиян. Местные сообщали о мощных взрывах и сильном пожаре в районе военного объекта.
