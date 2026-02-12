Мощные взрывы и детонация. Что такое ГРАУ, которое атаковали Силы обороны Украины (фото)

О пострадавших в России не сообщают

В ночь на 12 февраля Силы обороны ударили по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления армии РФ в Волгоградской области. В результате атаки возник пожар и детонация.

Что нужно знать:

Из поселка, где находится ГРАУ, объявили принудительную эвакуацию населения

Под удар попал арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения

На месте попадания вспыхнул пожар

Главное ракетно-артиллерийское управление РФ (ГРАУ) — структурное формирование, отвечающее за разработку, поставку и хранение ракетно-артиллерийского вооружения. На большинстве из них хранятся десятки тонн российских боеприпасов и баллистических ракет.

Пожар после атаки ГРАУ в Волгорадской области РФ

Россия имеет не менее двух десятков подобных арсеналов. Однако большая их часть находится в так называемом тылу вероятного удара еще советской армии времен Холодной войны против НАТО. То есть арсеналы расположены в географически европейской части РФ.

Какие ГРАУ расположены близко к Украине:

23-й арсенал ГРАУ, в/ч 71628, "Торопец-2", село Нелидово Тверская область;

23-й арсенал ГРАУ на карте

13-й арсенал ГРАУ, в/ч 64531, село Котово, Новгородская область;

13-й арсенал ГРАУ

51-й арсенал ГРАУ, в/ч 11785 г. Киржач Барсово Владимирская область;

51-й арсенал ГРАУ

73-й арсенал ГРАУ, в/ч 11931, Ковров-31, село Есино Владимирская область;

73-й арсенал ГРАУ

67-й арсенал ГРАУ, в/ч 55443-БК (-41), (бывшая в/ч 92919), город Карачев Брянская область;

67-й арсенал ГРАУ

68-й арсенал ГРАУ, в/ч 30148, Моздок ст. Луковская Северная Осетия.

68-й арсенал ГРАУ

Что известно об атаке 12 февраля

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в поселке Котлубань объявлена эвакуация из-за детонации снарядов. Правда, о попадании он не пишет, утверждает, что "российское ПВО сбило все ракеты".

"На территории объекта Министерства обороны возле поселка Котлубань произошло возгорание. В тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны", — написал Бочаров.

По данным мониторов под удар попал арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения россиян. Местные сообщали о мощных взрывах и сильном пожаре в районе военного объекта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия может прекратить атаковать Украину с Ту-95 и Ту-160.