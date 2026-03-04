Один простий предмет — і жорсткі рушники знову як нові: що вкинути в пральну машину

Жорсткі махрові рушники — поширена проблема, з якою стикаються після кількох циклів прання.

Тканина втрачає м’якість, гірше вбирає воду й стає неприємною на дотик. Багато хто пояснює це якістю виробу або зношуванням, однак фахівці з догляду за домом наголошують: причина найчастіше криється у неправильному пранні. Як пом'якшити рушники розповідає "Телеграф".

Основна помилка — використання кондиціонера для білизни. Якщо синтетичні тканини добре реагують на пом’якшувачі, то щільна бавовна, з якої виготовляють рушники, затримує залишки засобу у волокнах. Це призводить до накопичення нальоту, погіршення поглинання вологи та поступового ущільнення тканини. З часом рушники стають жорсткішими і втрачають первинну структуру.

Експерти радять простий спосіб відновлення м’якості без додаткового замочування. Після стандартного прання з невеликою кількістю порошку рушники варто помістити в сушильну машину разом із кількома тенісними м’ячами. Під час сушіння вони механічно розбивають ущільнені ділянки, покращують циркуляцію повітря та розділяють волокна. У результаті тканина стає більш пухнастою та об’ємною.

За відсутності сушильної машини рекомендується прати рушники без кондиціонера, за потреби додаючи трохи лимонної кислоти або соди для усунення запахів. Після завершення циклу бажано увімкнути додаткове полоскання, а перед сушінням ретельно струсити кожен виріб, щоб розпушити волокна. Правильний догляд дозволяє продовжити термін служби рушників і зберегти їхню м’якість без зайвих витрат.