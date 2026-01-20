Трамп забрав не лише премію миру, а й "скарби" Голлума, Тора, Гаррі Поттера: смішні фотожаби

Американський лідер отримав нагороду, яка належала іншому лауреату, що стало приводом для сотень мемів з героями фільмів та мультфільмів

Соціальними мережами прокотилася хвиля мемів через одержимість президента США Дональда Трампа Нобелівською премією. Приводом для сміху став подарунок Трампу – Нобелівська медаль, яку венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо отримала у 2025 році за боротьбу за демократію у Венесуелі, але вирішила передарувати американському голові.

Що потрібно знати:

Трамп засмутився, що йому не присудили Нобелівську премію миру "за припинення 8 війн"

У мережі з’явилися мем, де Трампу дарують нагороди персонажі фільмів та мультфільмів: Гаррі Поттер, герої "Титаніка" та інші

Жарти вже поширилися по всьому світу, перетворюючи офіційний подарунок на об’єкт гумору та сарказму

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав в одну добірку меми та жарти, які користувачі соціальних мереж створили на цю тему.

Слід нагадати, що цього року Трампу не дали Нобелівську премію, про яку він мріяв. У зв’язку з цим він заявив, що більше не відчуває "зобов’язання думати виключно про мир". Про це Трамп написав у листі, який надіслав прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гар Стере:

"Дорогий Йонас: з огляду на те, що ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за припинення 8 воєн і більше, я більше не відчуваю зобов’язання думати виключно про мир".

Проте лідер венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо "передала" президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелівської премії миру на знак визнання його відданості свободі венесуельського народу.

Мачадо передала Трампу свою Нобелівську нагороду

Після цього мережу захлеснула хвиля жартів. Зокрема, користувачі створили картинки з персонажами різних фільмів, де ті дарують свої "нагороди" Дональду Трампу.

Серед персонажів виявилися Гаррі Поттер, який дарує Трампу свій кубок трьох чарівників, білка з "Льодовикового періоду" зі своїм жолудом, герої фільму "Титанік" з легендарним кулоном та "реквізитом", а також багато інших.

Гаррі Поттер дарує Трампу свій кубок із турніру трьох чарівників/Фото: Telegram "Баба і кіт"

Гаррі Поттер дарує Трампу свій кубок із турніру трьох чарівників/Фото: Telegram "Мемаграм"

Гаррі Поттер дарує Трампу свій кубок із турніру трьох чарівників/Фото: Telegram "Мемаграм"

Роуз із "Титаніка" дарує кулон "Серце океану" Трампу. Фото: Telegram "Мемаграм"

Джек Доусон із "Титаніка" дарує двері Трампу. Фото: Telegram "Мемаграм"

Білка з "Льодовикового періоду" дарує жолудь Трампу. Фото: Telegram "Мемаграм"

Тор дарує молот Трампу. Фото: Telegram "Мемаграм"

Мойсей дарує Трампу 10 заповідей/Фото: Соцмережі/Скріншот

Премія Playboy для Трампа. Фото: Telegram "Мемаграм"

Milli Vanilli віддають "Греммі" Трампу. Фото: соцмережі

Стаття про Трампа — мем. Фото: Соцмережі

Барак Обама дарує свою медаль Дональду Трампу/Фото: Соцмережі

Петро Порошенко та Дональд Трамп. Фото: Telegram "Мемаграм"

Кіт віддає Трамп свою мишу. Фото: Telegram "Мемаграм"

Трамп отримав квиток на шоколадну фабрику Віллі Вонка/Фото: Соцмережі

Танос дарує рукавичку Трампу. Фото: соцмережі

Смерть віддає Трамп свою косу. Фото: соцмережі

Голлум на Трампа місці. Фото: соцмережі

Що передувало

Політики Норвегії назвали "абсурдним" рішення лідера венесуельської опозиції Марії Коріни віддати Дональду Трампу медаль Нобелівської премії миру. Нобелівський центр світу, розташований у Норвегії, заявив, що "медаль може змінювати власників, але титул лауреата Нобелівської премії миру не можна передати". Норвезькі політики також висловили незгоду з діями Мачадо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп знову заговорив про Зеленського і карти і викликав жарти в мережі.