"Доктор" чи "лікар": як правильно сказати українською мовою

Є кілька варіантів, як правильно сказати

Називати лікарів "докторами", як це роблять багато, неправильно. Доктор — це науковий ступінь, а для тих, хто займається нашим здоров’ям, є інша назва.

Відомий український вчитель Олександр Авраменко пояснив, як правильно українською називати медичних працівників. За його словами, варто говорити просто "лікар". Неправильно називати докторами лікарів.

"Сьогодні поговоримо про людей, які нас лікують. От як правильно їх називати — лікарями чи докторами? Звичайно ж лікарями. Доктор — це науковий ступінь. Наприклад, доктор філософських наук, доктор фізико-математичних наук або доктор медичних наук" , — сказав експерт.

Також Авраменко пояснив, як перекласти з російської "лечащий врач".

"Відповідаю — саме формулювання "лечащий врач" — це масло масляне (тавтологія, — Ред.), ну і так же зрозуміло, що лікар лікує, а не, скажімо, танцює чи співає. Тому російську сполуку "лечащий врач" передаємо одним словом — лікар", — зазначив він.

Мовник відзначив, що якщо ви хочете акцентувати увагу на те, що це лікар, який лікує саме вас, можна використовувати наступні фрази:

персональний лікар;

особистий лікар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 15 сучасних запозичених слів найчастіше пишуть неправильно.