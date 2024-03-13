"Доктор" или "лікар": как правильно сказать на украинском языке

Есть несколько вариантов, как правильно сказать

Называть врачей "докторами", как это делают многие, неправильно. Доктор — это научная степень, а для тех, кто занимается нашим здоровьем, есть другое название.

Известный украинский учитель Александр Авраменко объяснил, как правильно на украинском называть медицинских работников. По его словам, стоит говорить "лечащий врач". Неправильно называть докторами врачей.

"Сегодня поговорим о людях, которые нас лечат. Вот как правильно их называть — "лікарями чи докторами"? Конечно же "лікарями". Доктор — это научная степень. Например, доктор философских наук, доктор физико-математических наук или доктор медицинских наук", — сказал эксперт.

Также Авраменко объяснил, как перевести на украинский фразу "лечащий врач".

"Отвечаю — сама формулировка" лечащий врач" — это масло масляное (тавтология, — Ред.), ну и так же понятно, что врач лечит, а не, скажем, танцует или поет. Поэтому российское соединение "лечащий врач" передаем одним словом — "лікар", — отметил он.

Языковед подчеркнул, что если вы хотите акцентировать внимание на то, что это врач, который лечит именно вас, можно использовать следующие фразы:

"персональний лікар";

"особистий лікар".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 15 современных заимствованных слов зачастую пишут неправильно.