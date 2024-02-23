"Сторіз", "крінж" і не тільки: 15 сучасних слів, які усі українською пишуть не правильно
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Ніяких "діректів", "стрімів" та "фрілансерів"
В українській мові існує багато запозичений іноземних слів, правопис яких часто не знають. Так виявляється, що слова "сторіз", "дірект" та "крінж" мають орфографічну помилку.
Про це повідомляє магістриня філології Ольга Васильєва. У правильному написані багатьох українських слів допоможе "правило дев’ятки".
Згідно з ним треба в запозичених словах після приголосних "д", "т", "з", "с", "ц", "ж", "ш", "ч", "р" писати літеру "и" на місці "і".
Тому правильно писати сучасні запозичені слова наступним чином :
- дірект – директ
- сторіз – сториз
- рілз – рилз
- прінтер – принтер
- спрінтер – спринтер
- стрім – стрим
- скріншот – скриншот
- бодібілдер – бодибілдер
- стікер – стикер
- діджей – диджей
- діджиталізація – диджиталізація
- мікрочіп – мікрочип
- крінж – кринж
- фрілансер – фрилансер
- тімбілдінг, тімлідер – тимбілдинг, тимлідер.
До прикладу старі запозичені слова, у яких правильний правопис: дизель, динамо, диплом, директор, джинси, джип, індиго, позиція, режим, риф, силует, система, стимул, цифра, шифр тощо.
Раніше "Телеграф" писав про справжні значення слова "баня" в українській мові.