"Сторіз", "крінж" і не тільки: 15 сучасних слів, які усі українською пишуть не правильно

Ніяких "діректів", "стрімів" та "фрілансерів"

В українській мові існує багато запозичений іноземних слів, правопис яких часто не знають. Так виявляється, що слова "сторіз", "дірект" та "крінж" мають орфографічну помилку.

Про це повідомляє магістриня філології Ольга Васильєва. У правильному написані багатьох українських слів допоможе "правило дев’ятки".

Згідно з ним треба в запозичених словах після приголосних "д", "т", "з", "с", "ц", "ж", "ш", "ч", "р" писати літеру "и" на місці "і".

Тому правильно писати сучасні запозичені слова наступним чином :

дірект – директ

сторіз – сториз

рілз – рилз

прінтер – принтер

спрінтер – спринтер

стрім – стрим

скріншот – скриншот

бодібілдер – бодибілдер

стікер – стикер

діджей – диджей

діджиталізація – диджиталізація

мікрочіп – мікрочип

крінж – кринж

фрілансер – фрилансер

тімбілдінг, тімлідер – тимбілдинг, тимлідер.

До прикладу старі запозичені слова, у яких правильний правопис: дизель, динамо, диплом, директор, джинси, джип, індиго, позиція, режим, риф, силует, система, стимул, цифра, шифр тощо.

Раніше "Телеграф" писав про справжні значення слова "баня" в українській мові.