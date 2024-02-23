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"Сторіз", "крінж" і не тільки: 15 сучасних слів, які усі українською пишуть не правильно

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Україночка вивчає новий правопис Новина оновлена 23 лютого 2024, 17:19
Україночка вивчає новий правопис. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ніяких "діректів", "стрімів" та "фрілансерів"

В українській мові існує багато запозичений іноземних слів, правопис яких часто не знають. Так виявляється, що слова "сторіз", "дірект" та "крінж" мають орфографічну помилку.

Про це повідомляє магістриня філології Ольга Васильєва. У правильному написані багатьох українських слів допоможе "правило дев’ятки".

Згідно з ним треба в запозичених словах після приголосних "д", "т", "з", "с", "ц", "ж", "ш", "ч", "р" писати літеру "и" на місці "і".

Тому правильно писати сучасні запозичені слова наступним чином :

  • дірект – директ
  • сторіз – сториз
  • рілз – рилз
  • прінтер – принтер
  • спрінтер – спринтер
  • стрім – стрим
  • скріншот – скриншот
  • бодібілдер – бодибілдер
  • стікер – стикер
  • діджей – диджей
  • діджиталізація – диджиталізація
  • мікрочіп – мікрочип
  • крінж – кринж
  • фрілансер – фрилансер
  • тімбілдінг, тімлідер – тимбілдинг, тимлідер.

До прикладу старі запозичені слова, у яких правильний правопис: дизель, динамо, диплом, директор, джинси, джип, індиго, позиція, режим, риф, силует, система, стимул, цифра, шифр тощо.

Раніше "Телеграф" писав про справжні значення слова "баня" в українській мові.

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