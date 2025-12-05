Рус

Поплавський подарував студентам нову книгу "Університети" Михайла Поплавського"

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Поплавський подарував студентам нову книгу "Університети" Михайла Поплавського" Новина оновлена 05 грудня 2025, 11:52

Співаючий ректор презентував книгу "Університети" Михайла Поплавського" в Київському університеті культури. Про подію він повідомив на своїй сторінці в Іnstagram.

Презентацію відвідали студенти та викладачі, після чого автор провів автограф-сесію та подарував присутнім нову книгу.

Поплавський презентував нову книгу

"Університети" – це розповідь, у якій кожен епізод із життя Поплавського стає підґрунтям для роздумів про те, як пережиті події формували його характер, цінності та життєвий шлях. Минуле в цій історії не просто згадується – воно осмислюється та перетворюється на важливі авторські висновки.

В анотації зазначено, що книга є щирою сповіддю людини, яка пройшла шлях від сільського хлопця з Мечиславки до "співаючого ректора" та успішного лідера української освітньої індустрії. Читач дізнається про дитячі пригоди, дідову науку, юність у столиці, перші кроки в культурно-освітній сфері, становлення творчої особистості та народження феномену Поплавського – ректора, мецената, артиста, бізнесмена, політика, медійника та наставника для тисяч студентів.

Поплавський презентував нову книгу

"Це книга про поразки і перемоги, творчі рішення й управлінські баталії, PR-технології та масштабні національні проєкти, які об’єднували країну під гаслом: "Тримаймо разом українську хвилю!". Кожен розділ – окремий "університет" життя. Вдячний долі, що подарувала мені такий тернистий, складний і дуже яскравий шлях. Я отримав від життя більше, ніж мріяв", – зазначив Михайло Поплавський під час презентації.

Поплавський презентував нову книгу

Автор наголосив, що видання навчає стратегічно мислити, втілювати ідеї, пам’ятати своє коріння та пишатися українською ідентичністю. У книзі зібрано рецепти успіху в бізнесі, секрети створення бренду, родинні історії та сучасний погляд на світ медіа й соціальних мереж.

Поплавський презентував нову книгу

Поплавський також підкреслив, що найуспішнішим проєктом його життя є Київський національний університет культури і мистецтв: "Учитель сильний своїми учнями. Вірю, що вони продовжать національні проєкти і популяризуватимуть усе українське. Велике бачення нічого не варте без великих людей. Сподіваюсь, що книга "УНІВЕРСИТЕТИ" МИХАЙЛА ПОПЛАВСЬКОГО", яка надовго переживе свого засновника, стане орієнтиром у складних життєвих ситуаціях і для студентів, і для майбутнього ректора творчого, богемного Університету культури".

Поплавський презентував нову книгу
Теги:
#Культура #Освіта #Михайло Поплавський #КНУКіМ #Університет культури