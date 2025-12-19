Не тільки "коляд, коляд, колядниця": 8 найкращих коротких колядок для дітей

"Телеграф" зібрав найкращі українські колядки, які легко запам'ятати малечі

У четвер, 25 грудня, українці відзначають Різдво, а однією з головних традицій цього свята є колядування. Ця назва була запозичена від давнього слов’янського свята Коляди, яке відзначало народження Сонця та початок нового року.

В Україні наші пращури традиційно колядували протягом перших трьох днів Різдва, а на заході країни – ще зі Святвечора. Діти та підлітки зазвичай співали колядки вранці та ввечері, несучи з собою Різдвяну зірку. У колядках обов’язково звучали римовані побажання та прохання про подарунки, а господарі щедро віддячували колядникам за їхні теплі слова.

"Телеграф" підготував добірку веселих, милих та коротеньких різдвяних колядок для малечі, які створять святкову атмосферу для всіх.

Я маленький пастушок

Я маленький пастушок

Загорнувся в кожушок

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте

- Яблучка, горішки

Дітям для потішки.

Коляд, Коляд, Колядниця

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

Маленький Ісусик

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну — Христос ся рождає!

Ой радуйся, земле! Коляда іде!

Святий Вечір, добрий вечір!

Коляда іде, всім дари везе.

Всім дари везе, нам слово каже.

Нам слово каже, що весь світ сяє.

Земле, земле, одчиняй двері.

Одчиняй двері, бо твій князь їде!

Колядка

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

"Божий син родився!"

- Усіх сповіщала.

Сніг на землю сипле тихо

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха.

Вифлеємська зірка сяє

Та Ісуса прославляє.

Віє вітер з гір

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

Колядую-дую

Колядую-дую,

Ковбасу чую,

А ще мало,

Дайте сало.

Сало велике,

Тягну за лико,

Лико порвалось,

Сало зосталось.

Добривечір!

За традицією українці колядують перед Різдвом і після свята. Раніше ми викладали короткі колядки для дітей українською.