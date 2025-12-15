Ви точно співали її в дитинстві: текст та мелодія найпопулярнішої в Україні колядки (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Традиція колядувати є в Україні віками
В Україні з 2023 року після переходу ПЦУ на новий церковний календар, Різдво відзначається 25 грудня. А це свято пов’язане з колядками — традиційними різдвяними піснеспівами, в яких вихваляють народження Спасителя.
"Телеграф" розповідає про колядку "Нова радість стала", яка є однією з найпопулярніших в Україні та багато хто пам’ятає її ще з дитинства.
Історія колядки "Нова радість стала"
Мелодія цієї колядки передається століттями із покоління до покоління українців. Вона відома ще з 1740-х років, проте текст міг змінюватись. Усна традиція та рукописи зберегли мелодію, яка носить урочистий бароковий характер, пише сайт localhistory.org.ua.
У 1871 році український дослідник Павло Чубинський записав аж 6 варіантів тексту колядки "Нова радість стала", але без мелодії. Ця святкова пісня має безліч версій, які відображають різний історичний контекст, у якому жили українці.
Класичний текст колядки розповідає про гарну звістку — про народження Ісуса Христа. Також у ній бажають щастя та миру господарям дому та України загалом. Колядка "Нова радість стала", поєднавши мелодію з класичним текстом, стала символом української культури. Її знають та люблять в Україні.
Текст та мелодія колядки "Нова радість стала"
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна увесь світ засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік з пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим Дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога прославляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли Китайський Новий рік і чим він відрізняється від нашого. Він не має точної дати та відзначається два тижні.