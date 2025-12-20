Рус

Генії маркетингу: Черкаський ТЦК прославився на всю країну через жарт в мережі

Вадим Михальченко
Будівля ТЦК та СП Новина оновлена 21 грудня 2025, 00:06
Будівля ТЦК та СП. Фото Колаж "Телеграфу"

Реклама з бурятами від Черкаського обласного ТЦК збурила хвилю обговорень серед користувачів соцмереж

В мережі активно обговорюється жарт в рекламі Черкаського обласного Центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Резонансний пост працівники Черкаського ОТЦК опублікували на своїй сторінці у Фейсбук.

На офіційній сторінці установи розміщено фото бурятів з окупаційної армії РФ. "Нє нравітся ТЦК? Тогда ми ідьом к вам", — йдеться в описі.

Пост Черкаського ОТЦК в соцмережі
Пост Черкаського ОТЦК в соцмережі

Зауважимо, що багато українців сприйняли такий "мотивуючий" плакат негативно та порівняли самих працівників ТЦК з бурятами, а також запропонували повісити таку рекламу у Верховній Раді.

Однак не всі користувачі з цим погодилися — також в коментарях висловили думку, що на плакаті все написано вірно та по факту.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть ТЦК заблокувати банківську картку військовозобов'язаного.

