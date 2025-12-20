Гении маркетинга: Черкасский ТЦК прославился на всю страну из-за шутки в сети
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1247
Реклама с бурятами от Черкасского областного ТЦК подняла волну обсуждений среди пользователей соцсетей
В сети активно обсуждается шутка в рекламе Черкасского областного Центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Резонансный пост сотрудники Черкасского ОТЦК опубликовали на своей странице в Facebook.
На официальной странице учреждения размещены фотографии бурятов из оккупационной армии РФ. "Не нравится ТЦК? Тогда мы идем к вам", — говорится в описании.
Заметим, что многие украинцы восприняли такой "мотивирующий" плакат негативно и сравнили самих работников ТЦК с бурятами, а также предложили повесить подобную рекламу в Верховной Раде.
Однако не все пользователи с этим согласились — также в комментариях выразили мнение, что на плакате написано все правильно и по факту.
Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли ТЦК заблокировать банковскую карту военнообязанного.