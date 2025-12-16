Ніяких компромісів: нардеп пояснила, як держава має карати за напади на ТЦК

Більшість звинувачень ТЦК – вплив Росії

Напади на працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) мають каратися максимально суворо. Держава повинна жорстко реагувати на такі злочини, щоб раз і назавжди стало зрозуміло: насильство проти військових неприпустиме. Жодні виправдання про страх перед мобілізацією не можуть бути підставою для нападів.

Що треба знати:

90% критики ТЦК – проросійська пропаганда

Кожен випадок зловживань розглядають індивідуально

Страх не виправдовує злочини проти військових

Про це "Телеграфу" сказала командирка медичного батальйону "Госпітальєри", депутатка ВР від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич. Детальніше читайте у матеріалі: "Я підтримую ТЦК" — нардеп Зінкевич про мобілізацію жінок і те, де взяти гроші на підвищення зарплат військових".

Депутатка відкрито підтримує працівників ТЦК і не розуміє колег у парламенті, які виступають проти територіальних центрів. Для неї це звичайні військові, багато з яких мають бойовий досвід та поранення.

Зінкевич згадала трагічний випадок у Львові, де загинув військовослужбовець, ветеран АТО. Саме такі резонансні злочини, на її думку, вимагають найсуворішої реакції від держави.

За її словами, левова частка негативу на адресу ТЦК — це робота російської пропаганди. Водночас вона визнає: крайнощі трапляються, і кожен такий випадок треба розглядати окремо, а винних карати.

Але коли справа доходить до нападів на військових — тут компромісів бути не може. Вона категорична: ніякі "я боявся", "я не хотів" чи "я думав, мене мобілізують і я загину" не виправдовують насильство. Тим більше — вбивство військовослужбовця.

Страх не дає права підіймати руку на тих, хто захищає країну, наголошує Зінкевич.

Зінкевич переконана: держава має показати, що такі злочини не залишатимуться безкарними. Покарання повинно бути настільки жорстким, щоб у людей навіть думки не виникало піднімати руку на тих, хто їх захищає.

