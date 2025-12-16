Ніяких компромісів: нардеп пояснила, як держава має карати за напади на ТЦК
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Більшість звинувачень ТЦК – вплив Росії
Напади на працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) мають каратися максимально суворо. Держава повинна жорстко реагувати на такі злочини, щоб раз і назавжди стало зрозуміло: насильство проти військових неприпустиме. Жодні виправдання про страх перед мобілізацією не можуть бути підставою для нападів.
Що треба знати:
- 90% критики ТЦК – проросійська пропаганда
- Кожен випадок зловживань розглядають індивідуально
- Страх не виправдовує злочини проти військових
Про це "Телеграфу" сказала командирка медичного батальйону "Госпітальєри", депутатка ВР від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич. Детальніше читайте у матеріалі: "Я підтримую ТЦК" — нардеп Зінкевич про мобілізацію жінок і те, де взяти гроші на підвищення зарплат військових".
Депутатка відкрито підтримує працівників ТЦК і не розуміє колег у парламенті, які виступають проти територіальних центрів. Для неї це звичайні військові, багато з яких мають бойовий досвід та поранення.
Зінкевич згадала трагічний випадок у Львові, де загинув військовослужбовець, ветеран АТО. Саме такі резонансні злочини, на її думку, вимагають найсуворішої реакції від держави.
За її словами, левова частка негативу на адресу ТЦК — це робота російської пропаганди. Водночас вона визнає: крайнощі трапляються, і кожен такий випадок треба розглядати окремо, а винних карати.
Але коли справа доходить до нападів на військових — тут компромісів бути не може. Вона категорична: ніякі "я боявся", "я не хотів" чи "я думав, мене мобілізують і я загину" не виправдовують насильство. Тим більше — вбивство військовослужбовця.
Страх не дає права підіймати руку на тих, хто захищає країну,
Зінкевич переконана: держава має показати, що такі злочини не залишатимуться безкарними. Покарання повинно бути настільки жорстким, щоб у людей навіть думки не виникало піднімати руку на тих, хто їх захищає.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК назвали три помилки громадян у спілкуванні з працівниками військкоматів. Ми розповідали, чого не знають українці про працівників ТЦК.