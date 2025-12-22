Створена тільки для подорожей: реальний досвід українця про одну європейську країну (відео)

Ця держава, у порівнянні з Іспанією, поступається в цінах, товарах та житлі

Українець, який живе в Іспанії, розповів, чому він ніколи не обрав би Грецію для життя. На його думку, країна гарна тільки для подорожей, але не для постійного проживання.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці oleksiizimin у TikTok. Олексій Зимин детально пояснив, що саме його відштовхує в Греції.

За його словами, країна красива і цікава для туризму, але для життя важливі інші фактори, підкреслюючи, що він був у багатьох містах та на островах Греції, зокрема Афінах, Метеорах, на Криті, Санторіні, Закинфі та Корфу, тому йому є з чим зрівнювати.

За його оцінкою, Іспанія більш економічно розвинена, тут кращий вибір товарів у магазинах, нижчі ціни та сучасніший житловий фонд. Він також зазначив, що мова в Іспанії приємніша на слух, а рівень комфорту та доступності товарів набагато вищий, ніж у Греції.

Чоловік підкреслив, що краса країни важлива для подорожей, але не є вирішальним фактором для життя. Нерухомість у Греції не дає тих самих зручностей і сучасності, що в Іспанії. Він додав, що жодних серйозних переваг для життя в Греції не бачить і не планує там оселитися.

