Постійний стрес і штрафи: українка розповіла, життя в якій країні ЄС може перетворитися на страшний сон (відео)

Ця країна відома своїми штрафами за будь-яку дрібницю

Харків'янка, яка два роки прожила в Німеччині, розповіла, які "мінуси" має ця європейська країна. Вона проаналізувала якість послуг та життя там.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці mrs.faustova у TikTok. Найбільше дівчина розповіла про те, що "ти у всьому винен" та про бюрократію.

Що треба знати про Німеччину: розповідь українки

Вона зазначила, що в Німеччині людина постійно відчуває провину. Сусіди можуть поскаржитися через шум, неправильне сортування сміття або навіть через те, що ти іноземець. Через це, за її словами, доводиться жити в напрузі та боятися будь-якої помилки. Харків'янка вивчила німецьку мову до рівня B2 і працювала в німецьких компаніях, однак це не спростило життя.

Вона поскаржилася на складну бюрократію, довге очікування документів і паперові листи зі штрафами, в яких одразу нараховують пеню. Також вона розповіла про високі податки, постійні звіти для самозайнятих і страх зробити помилку в документах.

Окремо українка згадала про великі витрати на комунальні послуги, коли після річного перерахунку доводиться доплачувати тисячі євро. За її словами, багато її знайомих опинялися в такій самій ситуації.

Вона також звернула увагу на клімат, постійні дощі та нестачу сонця, що, за її словами, виснажує психічно.

Також дівчина розкритикувала систему охорони здоров’я. За її словами, попри велику вартість медичного страхування, важко швидко потрапити до лікаря, а запис інколи доводиться чекати кілька місяців.

