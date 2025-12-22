Создана только для путешествий: реальный опыт украинца об одной европейской стране (видео)

Это государство, по сравнению с Испанией, уступает в ценах, товарах и жилье

Украинец, проживающий в Испании, рассказал, почему он никогда не выбрал бы Грецию для жизни. По его мнению, страна хороша только для путешествий, но не для постоянного проживания.

Соответствующее видео было опубликовано на странице oleksiizimin в TikTok. Алексей Зимин подробно объяснил, что именно его отталкивает в Греции.

По его словам, страна красивая и интересная для туризма, но для жизни важны другие факторы, подчеркивая, что он был во многих городах и на островах Греции, в частности в Афинах, Метеорах, на Крите, Санторини, Закинфе и Корфу, поэтому ему есть с чем сравнивать.

По его оценке, Испания более экономически развита, здесь лучший выбор товаров в магазинах, более низкие цены и более современный жилищный фонд. Он также отметил, что язык в Испании более приятный на слух, а уровень комфорта и доступности товаров намного выше, чем в Греции.

Мужчина подчеркнул, что красота страны важна для путешествий, но не является решающим фактором для жизни. Недвижимость в Греции не дает тех же удобств и современности, что в Испании. Он добавил, что никаких серьезных преимуществ для жизни в Греции не видит и не намерен там поселиться.

