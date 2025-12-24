"Провал маньячели Путіна": Цимбалюк про реальні плани США щодо України

Очільник Кремля катастрофічно помилився у своїх розрахунках

Попри дещо кулуарні перемовини між представниками президентів США та РФ, американська адміністрація робить ставку на Україну. З огляду на невиразні результати російської армії на фронті за майже 4 роки війни, це повне фіаско глави Кремля.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів український журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, навіть поза Північно-Атлантичним Альянсом, в України буде достатньо можливостей забезпечити свою безпеку.

"Не дивлячись на всі ці перемовини, США все одно, хоч це і здається неочевидним, ставлять на Україну, як на форпост НАТО. Як на державу, що буде завжди антиросійською. І тут завжди буде все гаразд з готовністю вбивати російських солдатів, офіцерів і навіть генералів", — зазначив Цимбалюк.

Він вказав на той факт, що в Росії кажуть, що перемир'я стане перепочинком для української армії. Але й для російської, також.

"Там є розмови по телебаченню, коли різні люди кажуть, що, можливо, ми і погодимося на якийсь час на припинення вогню, тому що це дасть можливість не гинути російським солдатам. Але принципово нічого не змінюється в цьому розкладі. Чотири роки війни, всі це дивляться і розуміють, що окопні хробаки ще є, і вони небезпечні. Але не планується параду. І це найбільше фіаско російського маньячели", — наголосив Цимбалюк.

Роман Цимбалюк

За словами журналіста, попри все, США ставлять на Україну як на форпост НАТО в майбутній системі безпеки. Водночас, поки що рано оцінювати зусилля Дональда Трампа в припиненні війни, оскільки не має ясності, як і де саме будуть зупинені бойові дії.

"Приємно не вразять (результати, — ред.), тому що не зрозуміло, на якій лінії фронту закінчаться бойові дії. Якщо закінчаться. Я просто кажу про їх політику, заяви", — зазначив Цимбалюк.

Прапори України та НАТО

Він додав, з того, що стало відомо, розглядається опція про 800 тисяч особового складу в ЗСУ. А це буде найбільша армія в Європі.

"І в жодному документі, які зараз обговорюються, немає жодного слова про обмеження на ракети. Це і говорить про те, що держава в НАТО не ввійде, але буде створювати свої власні військові союзи з європейськими державами, а можливо, на якомусь етапі і з США. Можливо, навіть при цьому дідові", — резюмував Цимбалюк.

Роман Цимбалюк

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський пояснив, які наслідки чекають на Росію в разі повторного нападу за новою мирною угодою.