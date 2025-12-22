Путін знову "підріс": президент РФ прийшов на зустріч у особливому взутті (відео)

Такі туфлі вже отримали власне прізвисько

Володимир Путін знову одягнув туфлі на товстих підборах, вочевидь, щоб здаватися вищим. Останні відео з російським президентом з Ермітажу показують, що на зустріч з главами країн СНД він обрав особливе взуття.

Ймовірно, вищі підбори додають йому впевненості поруч з прем'єром Вірменії, президентами Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану Шавкат Мірзієєв.

Особливі підбори, які додають невисокому Путіну (от 152 до 168 сантиметрів за різними оцінками) до 10 сантиметрів у зрості, відрізняються особливим вигином підошви. Він настільки часто їх взуває, що це взуття має власне прізвисько "пинєходи".

Щоправда, носить він їх не завжди. Наприклад, на прямій лінії з російським президентом 19 грудня, проходку Путіна до столу показали буквально кілька секунд. Проте видно — взуття нормальне.

Скріншот з відео

Зазначимо, що на цьому заході Путіну не доводилось стояти тривалий час поруч з іншими людьми — він сидів за столом, де не видно його ніг. При цьому знімали Путіна з вигідних ракурсів.

Скріншот з відео прямої лінії

Кадр з відео прямої трансляції

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін та його оточення можуть створювати ілюзію того, що президент все ще здоровий. Про це також може свідчити сивина, яка так раптово з'являється у російського президента, що знову починають говорити про двійників.