Глава Кремля катастрофически ошибся в своих расчетах

Несмотря на несколько кулуарные переговоры между представителями президентов США и РФ, американская администрация делает ставку на Украину. Учитывая невнятные результаты российской армии на фронте почти за 4 года войны, это полное фиаско главы Кремля.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал украинский журналист Роман Цымбалюк. По его словам, даже вне Североатлантического Альянса, у Украины будет достаточно возможностей обеспечить свою безопасность.

"Несмотря на все эти переговоры, США все равно, хоть это и кажется неочевидным, ставят на Украину как на форпост НАТО. Как на государство, которое будет всегда антироссийским. И здесь всегда будет все в порядке с готовностью убивать российских солдат, офицеров и даже генералов", — отметил Цымбалюк.

Он указал на тот факт, что в России говорят, что перемирие станет передышкой украинской армии. Но и для российской тоже.

"Там есть разговоры по телевидению, когда разные люди говорят, что, возможно, мы и согласимся на время на прекращение огня, потому что это даст возможность не погибать российским солдатам. Но принципиально ничего не меняется в этом раскладе. Четыре года войны все это смотрят и понимают, что окопные черви еще есть, и они опасны. Но не планируется парад. И это самое большое фиаско российского маньячелы", — подчеркнул Цымбалюк.

Роман Цымбалюк

По словам журналиста, несмотря ни на что, США ставят на Украину как на форпост НАТО в будущей системе безопасности. В то же время, пока рано оценивать усилия Дональда Трампа в прекращении войны, поскольку нет ясности, как и где именно будут остановлены боевые действия.

"Приятно не поразят (результаты, — ред.), потому что непонятно, на какой линии фронта закончатся боевые действия. Если закончатся. Я просто говорю об их политике, заявлениях", — отметил Цымбалюк.

Флаги Украины и НАТО

Он добавил, из того, что стало известно, рассматривается опция о 800 тысячах личного состава ВСУ. А это будет самая большая армия в Европе.

"И ни в одном документе, которые сейчас обсуждаются, нет ни слова об ограничениях на ракеты. Это говорит о том, что государство в НАТО не войдет, но будет создавать свои собственные военные союзы с европейскими государствами, а возможно, на каком-то этапе и с США. Может быть, даже при этом деде", — резюмировал Цымбалюк.

Роман Цымбалюк

