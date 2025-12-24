"Провал маньячеллы Путина": Цымбалюк о реальных планах США насчет Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Глава Кремля катастрофически ошибся в своих расчетах
Несмотря на несколько кулуарные переговоры между представителями президентов США и РФ, американская администрация делает ставку на Украину. Учитывая невнятные результаты российской армии на фронте почти за 4 года войны, это полное фиаско главы Кремля.
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал украинский журналист Роман Цымбалюк. По его словам, даже вне Североатлантического Альянса, у Украины будет достаточно возможностей обеспечить свою безопасность.
Подробнее читайте в интервью журналиста "Телеграфу": Чем болен Путин и чего он хочет от Украины — Цымбалюк о войне и том, на кого ставят США
"Несмотря на все эти переговоры, США все равно, хоть это и кажется неочевидным, ставят на Украину как на форпост НАТО. Как на государство, которое будет всегда антироссийским. И здесь всегда будет все в порядке с готовностью убивать российских солдат, офицеров и даже генералов", — отметил Цымбалюк.
Он указал на тот факт, что в России говорят, что перемирие станет передышкой украинской армии. Но и для российской тоже.
"Там есть разговоры по телевидению, когда разные люди говорят, что, возможно, мы и согласимся на время на прекращение огня, потому что это даст возможность не погибать российским солдатам. Но принципиально ничего не меняется в этом раскладе. Четыре года войны все это смотрят и понимают, что окопные черви еще есть, и они опасны. Но не планируется парад. И это самое большое фиаско российского маньячелы", — подчеркнул Цымбалюк.
По словам журналиста, несмотря ни на что, США ставят на Украину как на форпост НАТО в будущей системе безопасности. В то же время, пока рано оценивать усилия Дональда Трампа в прекращении войны, поскольку нет ясности, как и где именно будут остановлены боевые действия.
"Приятно не поразят (результаты, — ред.), потому что непонятно, на какой линии фронта закончатся боевые действия. Если закончатся. Я просто говорю об их политике, заявлениях", — отметил Цымбалюк.
Он добавил, из того, что стало известно, рассматривается опция о 800 тысячах личного состава ВСУ. А это будет самая большая армия в Европе.
"И ни в одном документе, которые сейчас обсуждаются, нет ни слова об ограничениях на ракеты. Это говорит о том, что государство в НАТО не войдет, но будет создавать свои собственные военные союзы с европейскими государствами, а возможно, на каком-то этапе и с США. Может быть, даже при этом деде", — резюмировал Цымбалюк.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский объяснил, какие последствия ожидают Россию в случае повторного нападения по новому мирному соглашению.