З дідухом та щемливим гімном: як кияни на Майдані зустріли Святвечір (фото, відео)

Цей елемент відіграє велику роль в культурі українського народу, ставши невід’ємною частиною Різдва

На Майдані Незалежності в Києві у Святвечір, 24 грудня, виготовили та встановили різдвяний дідух. Ця традиція сягає своїм корінням в глибоку давнину і має сакральний сенс.

Українці поколіннями встановлювали цей святковий атрибут на знак добробуту, врожаю та злагоди в родині. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, який вигляд має цьогорічний дідух та як кияни святкують Святвечір у центрі столиці.

Попри морозну погоду, на Майдані Незалежності все ж помітна святкова атмосфера. На традиційне дійство зібралось доволі багато киян та гостей міста.

Святвечір на Майдані Незалежності в Києві. Фото Ян Доброносов

Святвечір на Майдані Незалежності в Києві. Фото Ян Доброносов

Присутні співали колядки, читали вірші та виконували українські народні пісні. Також, спільно був виконаний Славень процвітання за мотивами національного гімну України.

Святвечір на Майдані Незалежності в Києві. Фото Ян Доброносов

Люди співали Славень процвітання України. Фото Ян Доброносов

Що таке різдвяний дідух?

Назва походить від слова "дід" — предок. Дідух це український традиційний символ, що являє собою сніп колосків жита або пшениці, яскраво прикрашений до свята. Він символізує дух предків, нерозривний зв’язок поколінь, добробут та врожай.

Святковий дідух на Майдані Незалежності в Києві. Фото Ян Дороносов

Яке походження та історичне значення дідуха

Дідух бере свій початок ще з язичницьких вірувань про культ пращурів. Навіть сама назва фактично означає "дух діда". Ще в дохристиянські часи українці вже використовували дідух, адже вірили, що в зернах живуть душі померлих предків, які приносять добробут та багатий врожай. З приходом християнства українці почали використовувати різдвяний дідух, який символізував Ісуса Христа, як "життєдайний хліб".

Святковий дідух на Майдані Незалежності в Києві. Фото Ян Дороносов

Історія дідуха полягає у тому, що він підтримує зв’язок поколінь, демонструє важливість та значущість праці на землі, а також шану до пращурів. Неможливо не зазначити, що сакральний зміст дідуха різдвяного є невід’ємною частиною ідентичності українського народу та його культурної спадщини.

Святковий дідух на Майдані Незалежності в Києві. Фото Ян Дороносов

Що використовують для створення традиційного дідуха

Дідух є снопом, що виготовляють з необмолочених колосків жита, пшениці, ячменю та вівса. Можуть також додаватися льон, мак, різні квіти та стрічки для прикраси та надання дідуху містичного значення.

Що символізують колоски та оздоблення

Оскільки дідух різдвяний виготовляється з останнього снопа — то він символізував збереження сили врожаю на наступний рік. Також, він повинен був протягом року приносити родині добробут та щасливе життя.

Святковий дідух на Майдані Незалежності в Києві. Фото Ян Дороносов

