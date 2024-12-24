Відзначаємо Святий вечір 2024: найкращі привітання у картинках

Сьогодні — важливий день для християн по всьому світу

Традиційно перед Різдвом віряни відзначають Святий вечір. У цей момент християни очікують народження Ісуса Христа, яке за новим церковним стилем відбувається 24 грудня.

Вечір перед Різдвом є особливо важливим для українців, адже символізує очікування народження Ісуса Христа. Його відзначають у переддень Різдва. Господині й господарі активно готують пісні страви на стіл до Святого вечора. Так, повинна бути кутя, борщ, вареники, голубці, узвар, хліб, риба. М'ясо суворо заборонено їсти у цей день.

Віряни сідають за стіл лише після появи на небі першої зірки. Також християни моляться перед вечерею та колядують.

У Святий вечір не можна працювати на землі, виконувати важку фізичну роботу, йти на полювання. Також не варто з'ясовувати стосунки зі своїм оточенням, заздрити, наговорювати на когось, брехати.

Вечір напередодні Різдва варто проводити з рідними, самому не рекомендується. Бо це може притягнути у ваше життя самотність, тугу. Також на свято одягають гарні речі світлих чи яскравих відтінків.

"Телеграф" підготував до Святого вечора красиві картинки та листівки. Це гарний спосіб привітати рідних і близьких з великою релігійною подією.

Картинки та листівки зі Святим вечором 2024

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