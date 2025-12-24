Найкрасивіші привітання та листівки на Святвечір 24 грудня

Привітайте близьких зі святом Святвечора

За новим церковним календарем 24 грудня в Україні відзначається передріздвяний Святвечір. У цей час віруючі чекають на диво Різдва Христового. Сім’ї збираються разом за святковим столом та вітають один одного.

"Телеграф" підготував добірку гарних побажань та листівок, щоб ви могли привітати рідних, друзів, колег чи сусідів зі святом Святвечора.

Вітання та листівки зі Святвечором

Вітаю зі Святвечором! Нехай перша різдвяна зірка принесе у ваш дім мир, благодать та Боже благословення. Бажаю, щоб святкова кутя була солодкою, а серце наповнилося надією та світлом.

***

Зі Святим вечором вас! Нехай світло зігріє кожну кімнату вашого будинку і подарує душі спокій. Бажаю міцного здоров’я, сімейного тепла і лише добрих звісток у цей магічний час.

Сьогодні особливий вечір, коли трапляються дива. Нехай Божа милість завжди оберігає вашу родину від негараздів, а за святковим столом панують щирі посмішки. Миру вам, достатку та віри у краще.

***

Вітаю зі Святвечором і наступаючим Різдвом! Нехай цей вечір стане початком щасливого та спокійного року. Бажаю душевної гармонії, затишку біля сімейного вогнища та виконання найзаповітніших бажань.

Нехай різдвяна зірка освітить ваш шлях до великих успіхів та радості. Бажаю затишної вечері у колі найближчих людей та теплих, щирих розмов. Нехай у вашій оселі завжди живе щастя!

***

Зі святом! Нехай вечірня зоря принесе звістку про мир та спокій для всієї вашої родини. Бажаю, щоб стіл був багатим, а серця повними доброти та милосердя до оточуючих.

Вітаю зі Святою вечерею! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і захищає вас на кожному кроці. Бажаю перемоги світла над темрявою, здоров’я всім рідним та найдобрішого свята.

***

Смачної куті та веселої коляди! Нехай Святвечір поєднає всю сім’ю за одним столом, незважаючи на будь-які відстані. Бажаю внутрішнього спокою та величезної радості у кожному новому дні.

Зі Святвечором! Нехай Господь дарує вашій сім’ї довгі роки життя у мирі та благополуччі. Нехай кожне загадане сьогодні бажання обов’язково здійсниться під сяйвом першої зірки.

***

Бажаю світлого та благословенного Святвечора! Нехай у вашій обителі завжди буде тепло від кохання, а на душі легко від добрих помислів. Щасливих вам свят та Божої опіки!

