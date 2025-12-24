С дидухом и щемящим гимном: как киевляне на Майдане встретили Святвечер (фото, видео)

Этот элемент играет большую роль в культуре украинского народа, став неотъемлемой частью Рождества

На Майдане Независимости в Киеве в Святвечер, 24 декабря, изготовили и установили рождественский дидух. Эта традиция уходит своими корнями в глубокую древность и имеет сакральный смысл.

Украинцы поколениями устанавливали этот праздничный атрибут в знак благополучия, урожая и согласия в семье. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит дидух в этом году и как киевляне празднуют Святвечер в центре столицы.

Несмотря на морозную погоду, на Майдане Независимости все же заметна праздничная атмосфера. На традиционное действо собралось много киевлян и гостей города.

Святвечер на Майдане Независимости в Киеве. Фото Ян Доброносов

Святвечер на Майдане Независимости в Киеве. Фото Ян Доброносов

Собравшиеся пели колядки, читали стихи и исполняли украинские народные песни. Также совместно был исполнен Славень процветания по мотивам национального гимна Украины.

Святвечер на Майдане Независимости в Киеве. Фото Ян Доброносов

Люди пели Славень процветания Украины. Фото Ян Доброносов

Что такое рождественский дидух?

Название происходит от слова "дид" — предок. Дидух – это украинский традиционный символ, представляющий собой сноп колосков ржи или пшеницы, ярко украшенный к празднику. Он символизирует дух предков, неразрывную связь поколений, благополучие и урожай.

Праздничный дидух на Майдане Независмости в Киеве. Фото Ян Дороносов

Какое происхождение и историческое значение дидуха

Дидух берет свое начало еще с языческих верований о культе предков. Даже само название фактически означает "дух деда". Еще в дохристианские времена украинцы уже использовали дидух, ведь верили, что в зернах живут души умерших предков, которые приносят благосостояние и богатый урожай. С приходом христианства украинцы начали использовать рождественский дидух, который символизировал Иисуса Христа, как "жизнедающий хлеб".

Праздничный дидух на Майдане Независмости в Киеве. Фото Ян Дороносов

История дидуха заключается в том, что он поддерживает связь поколений, демонстрирует важность и значимость труда на земле, а также уважение к предкам. Нельзя не отметить, что сакральный смысл рождественского дидуха является неотъемлемой частью идентичности украинского народа и его культурного наследия.

Праздничный дидух на Майдане Независмости в Киеве. Фото Ян Дороносов

Что используют для создания традиционного дидуха

Дидух является снопом, который изготавливается из необмолоченных колосьев ржи, пшеницы, ячменя и овса. Могут также добавляться лен, мак, разные цветы и ленты для украшения и придания дидуху мистического значения.

Что символизируют колоски и украшения

Поскольку рождественский дидух изготавливается из последнего снопа — то он символизировал сохранение силы урожая на следующий год. Также он должен был в течение года приносить семье благополучие и счастливую жизнь.

Праздничный дидух на Майдане Независмости в Киеве. Фото Ян Дороносов

Ранее "Телеграф" рассказывал о колядках для детей на украинском языке и коротких песнях, которые быстро запоминаются.