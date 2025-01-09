Як виглядав перший магазин "Аврора" в Україні. Лише 40 квадратів та "копійчана" оренда (фото)

Історія мережі почалась у далекому 2011 році

Мережа магазинів "Аврора" стала одним із найуспішніших прикладів розвитку українського ритейлу. За 11 років компанія розширила свою присутність до 900 торгових точок по всій країні. Мережа пропонує покупцям товари за доступними цінами.

Видання Forbes розповідає історію відкриття та особливості ведення бізнесу. Перший магазин "Аврора" відкрився у Полтаві 2011 року. Незважаючи на наявність конкурентів у форматі dollar store, компанія обрала власний шлях розвитку. Замість цінових війн, "Аврора" зосередилася на автоматизації процесів та якості обслуговування.

Перший магазин та становлення бізнесу

Історія "Аврори" розпочалася з невеликого приміщення у Полтаві площею 40 квадратних метрів. Засновники обрали найдешевшу локацію у місті з орендною ставкою 50 гривень за квадратний метр. Початкові інвестиції становили 70 000 гривень.

Особливістю магазину стала політика повернення неякісних товарів – рішення, нетипове для ринку того часу. Це змусило компанію від початку ретельно контролювати якість продукції. За словами постачальників, "Аврора" стала одним із найприскіпливіших ритейлерів країни щодо якості товарів.

Ключовим принципом розвитку стала економія. "У нас ніколи не було зайвих грошей. Ми завжди дбайливо підходили до кожної гривні", – розповідає керівництво компанії.

У 2015 році працювало 100 магазинів, а 2017 року їх кількість перевищила 300. Зараз їх понад 900.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що у Києві відкрилася незвичайна "Аврора". Тут є яскравий простір для дітей, зона для перекусу, книжковий відділ, примірочні і не тільки.