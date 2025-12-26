Не випадковість і не "карма": чому смартфон частіше падає екраном вниз (відео)

Фізик пояснив, чому смартфон під час падіння часто приземляється одним і тим боком у різних людей

Смартфон майже завжди падає екраном донизу, і це явище має цілком реальне фізичне й психологічне пояснення. Цей феномен навіть серйозно вивчали виробники телефонів Motorola, запросивши фізика Роберта Метьюза — лауреата Ігнобелівської премії, відомого дослідженням, чому тост падає маслом донизу.

"Телеграф" розібрався, яка частина причин розбитого від падіння екрана залежить від фізики, а яка — від самої людини.

Метьюз звернув увагу на те, що люди майже завжди тримають телефон однаково: екраном догори, однією рукою, пальцями трохи нижче центру ваги. У такому положенні смартфон легко вислизає, починає обертатися навколо пальців і, падаючи з висоти приблизно рівня грудей, зазвичай встигає зробити півоберта — саме стільки, щоб приземлитися екраном донизу.

Фізик навіть вивів формулу, яка описує швидкість обертання смартфона під час падіння, враховуючи його довжину, кут нахилу та силу тяжіння. Висновок простий: усе залежить від того, як телефон орієнтований у момент, коли залишає руку. Оскільки спосіб тримання у більшості людей майже однаковий, результат падіння теж виходить доволі одноманітним.

Формула для обертання смартфона

Інше пояснення також, що у сучасних смартфонів, передня частина зазвичай важча через екран і електроніку, тож під час падіння найстійкішим положенням стає саме екраном униз — це для нього "природна" орієнтація. Тож не варто забувати про захист для гаджета.

Також є питання сприйняття події. Падіння екраном донизу зазвичай закінчується тріщинами і коштує дорого, тому такі моменти краще запам’ятовуються. А от випадки, коли телефон падає екраном догори і нічого не стається, швидко забуваються. Як зазначають дослідники уваги Крістофер Шабріс і Деніел Сімонс, людська пам’ять схильна "відбирати" травматичніші події, через що й може виникнути відчуття, ніби телефон завжди падає невдало.

