Це не злам телефону: чому під час обстрілів не працює навігація та показує неправильний час

Навігація під час тривог може показувати місцезнаходження в інших країнах або містах

Під час повітряних тривог навігація в телефоні або спеціальних пристроях може не працювати. Також, збивається час та геолокація, з Києва можна "помандрувати" до Брянська чи Іспанії. Це не злам, а результат роботи протиповітряної оборони.

Таке явище виникає, коли працюють засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які ЗСУ застосовують для протидії ракетам і дронам. Під час атак використовується так званий GPS-спуфінг — підміна супутникових координат. Ворожі безпілотники отримують фальшиві сигнали, втрачають орієнтацію або змінюють маршрут, однак "побічним ефектом" стають збої у цивільних навігаційних системах.

Що робити, якщо годинник та GPS збились

Фахівці Генштабу ЗСУ радять на час повітряних тривог вимикати автоматичне визначення часу та часового поясу й виставляти їх вручну. Якщо геолокація відображається некоректно, варто тимчасово вимкнути GPS.

Зазначимо, що карти та таксі в такому разі можна використовувати, задаючи адресу або точку вручну. Водіям рекомендують заздалегідь вивчати маршрути, користуватися офлайн-картами, орієнтуватися на дорожні знаки та, за потреби, зупинятися, щоб уточнити напрямок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в разі, якщо подібні проблеми почалися під час виклику таксі, є шанс повернути гроші за виклик. Адже в такому випадку в додатку передається некоректне місцеположення замовника.