Ця помилка в метро може стати смертельною: чому не можна стрибати на рейки за телефоном, що впав, і що робити

Дмитро Комаров показав, як небезпечно намагатися спуститися на рейки в підземці

Люди нерідко упускають на колії в метрополітені цінні речі, наприклад, дорогі мобільні телефони. Однак стрибати за ними в жодному разі не можна. Такі дії небезпечні для життя.

Ведучий Дмитро Комаров у випуску "Світ навиворіт" розповів, у чому полягає небезпека і як треба чинити в таких випадках.

Чому не можна стрибати на рейки метро за річчю, що впала

За словами співробітників підземки, телефон може впасти на рейки, коли людина, входячи у вагон, невдало кладе гаджет у кишеню. Бувають і інші історії – на колії може опинитися навіть взуття чи обручка.

Деякі пасажири намагаються спуститися вниз, щоб дістати річ, що впала. Робити це в жодному разі не можна, оскільки рейки та інше обладнання перебувають під напругою. Один дотик та смертельний удар струмом гарантовано.

Як дістати предмет, що впав на рейки метро

Якщо з вами трапилася така неприємність, необхідно звернутися до чергового по станції або іншого співробітника метрополітену. Щоб дістати річ, що впала на рейки, працівники підземки застосовують спеціальну ізольовану штангу, схожу на маніпулятор робота. При цьому додатково використовуються діелектричні рукавички.

Як з’ясувалося, якщо предмет знаходиться ближче до іншої сторони колії, його неможливо дістати і в такий спосіб. Тоді річ, що впала, чергової по станції приносять співробітники нічної зміни, які роблять обхід шляхів. У такому разі пасажиру треба прийти за предметом уранці.

