Старе, але ефективне: чому господарське мило не поступається сучасним засобам
Цей засіб дуже ефективний під час видалення застарілих плям від бруду
У багатьох українських домівках і сьогодні можна знайти річ, яка не втратила актуальності. Вона проста, універсальна і водночас здатна вирішити безліч побутових проблем.
Саме господарське мило стало справжнім символом домашнього побуту. "Телеграф" пояснив, в чому його переваги, що ним досі багато хто користується.
Чому досі використовують господарське мило
Це мило застосовують для прання, миття підлоги, обробки ран і навіть для захисту рослин від шкідників. Любов до нього збереглася не лише через багатофункціональність, а й через натуральний склад, відсутність ароматизаторів і барвників, що робить його безпечним і екологічним.
Де господарське мило може бути корисним
- Для видалення подряпин: дрібні подряпини на меблях, склі чи металі можна замаскувати милом;
- Боротьба з пліснявою та грибком: мило має антибактеріальні властивості;
- Видалення неприємних запахів: на кухні чи в кімнатах мило допомагає усунути запахи;
- Догляд за взуттям: мило допомагає зберігати шкіру взуття в хорошому стані;
- Відбілювання одягу, особливо брудні шкарпетки.
Однак є і недоліки
- Високий лужний pH (11–12) може пересушувати шкіру та волосся, порушувати баланс і викликати подразнення.
- Регулярне вмивання милом робить шкіру сухою, зневодненою, сприяє появі зморшок.
- Волосся стає жорстким, ламким і тьмяним.
- Мило має специфічний запах, який складно замаскувати.
Незважаючи на ці мінуси, господарське мило залишається популярним завдяки своїй простоті, ефективності та універсальності.