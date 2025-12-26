Рус

Старе, але ефективне: чому господарське мило не поступається сучасним засобам

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ванна
Ванна. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей засіб дуже ефективний під час видалення застарілих плям від бруду

У багатьох українських домівках і сьогодні можна знайти річ, яка не втратила актуальності. Вона проста, універсальна і водночас здатна вирішити безліч побутових проблем.

Саме господарське мило стало справжнім символом домашнього побуту. "Телеграф" пояснив, в чому його переваги, що ним досі багато хто користується.

Чому досі використовують господарське мило

Це мило застосовують для прання, миття підлоги, обробки ран і навіть для захисту рослин від шкідників. Любов до нього збереглася не лише через багатофункціональність, а й через натуральний склад, відсутність ароматизаторів і барвників, що робить його безпечним і екологічним.

Де господарське мило може бути корисним

  • Для видалення подряпин: дрібні подряпини на меблях, склі чи металі можна замаскувати милом;
  • Боротьба з пліснявою та грибком: мило має антибактеріальні властивості;
  • Видалення неприємних запахів: на кухні чи в кімнатах мило допомагає усунути запахи;
  • Догляд за взуттям: мило допомагає зберігати шкіру взуття в хорошому стані;
  • Відбілювання одягу, особливо брудні шкарпетки.
Чому господарське мило не втратило актуальність
Універсальний засіб. Фото: Rozetka

Однак є і недоліки

  • Високий лужний pH (11–12) може пересушувати шкіру та волосся, порушувати баланс і викликати подразнення.
  • Регулярне вмивання милом робить шкіру сухою, зневодненою, сприяє появі зморшок.
  • Волосся стає жорстким, ламким і тьмяним.
  • Мило має специфічний запах, який складно замаскувати.

Незважаючи на ці мінуси, господарське мило залишається популярним завдяки своїй простоті, ефективності та універсальності.

Теги:
#СРСР #Цікаве #Господарське мило