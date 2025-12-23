Рус

Емальовані кружки, старі тарілки та бідони: чому вони досі у вас вдома

Емальований посуд. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей посуд був майже в кожній радянській родині

Емальований посуд повертається на наші кухні і поступово витісняє сучасні матеріали. Його яскраві кольори та незвичайний дизайн відштовхують, але практичні властивості роблять його корисним у повсякденному житті.

Такі предмети досі витісняють все сучасне, і через роки їх все одно можна зустріти у наших кухнях, що викликає відчуття ностальгії. Ними можуть бути кружки, бідони, тази тощо.

Чим приваблює емальований посуд, що його багато хто ще не викинув

Переваги

  • Універсальність: підходить для приготування, маринування, соління та зберігання їжі, можна ставити на будь-які плити та використовувати в духовці;
  • Простий догляд: миється вручну або в посудомийній машині; при пригоранні замочують у розчині солі або соди;
  • Не змінює смак і запах їжі: емаль інертна, не взаємодіє з продуктами і вони довше зберігають корисні речовини;
  • Стійкість до високих температур: підходить для відкритого вогню;
  • Довговічність: служить 10–15 років при правильному догляді.
Які "плюси" має емальований посуд
Емальовані кружки

Недоліки

  • Крихкість: не можна кидати, вдаряти або чистити металевими щітками;
  • Чутливість до перепадів температур: не можна наливати окріп у холодну каструлю чи крижану воду у гарячу;
  • Не підходить для заморожування: краще пластик або метал;
  • Повільно та нерівномірно прогрівається: вода закипає довше, а їжа прогрівається нерівномірно і може підгоряти;
  • Обмежена теплопровідність.

Тож, емальований посуд не втрачає популярності, бо поєднує практичність і надійність. Він стійкий до високих температур, безпечний для продуктів і підходить для різних видів готування та зберігання їжі.

