Емальовані кружки, старі тарілки та бідони: чому вони досі у вас вдома
Цей посуд був майже в кожній радянській родині
Емальований посуд повертається на наші кухні і поступово витісняє сучасні матеріали. Його яскраві кольори та незвичайний дизайн відштовхують, але практичні властивості роблять його корисним у повсякденному житті.
Такі предмети досі витісняють все сучасне, і через роки їх все одно можна зустріти у наших кухнях, що викликає відчуття ностальгії. Ними можуть бути кружки, бідони, тази тощо.
Чим приваблює емальований посуд, що його багато хто ще не викинув
Переваги
- Універсальність: підходить для приготування, маринування, соління та зберігання їжі, можна ставити на будь-які плити та використовувати в духовці;
- Простий догляд: миється вручну або в посудомийній машині; при пригоранні замочують у розчині солі або соди;
- Не змінює смак і запах їжі: емаль інертна, не взаємодіє з продуктами і вони довше зберігають корисні речовини;
- Стійкість до високих температур: підходить для відкритого вогню;
- Довговічність: служить 10–15 років при правильному догляді.
Недоліки
- Крихкість: не можна кидати, вдаряти або чистити металевими щітками;
- Чутливість до перепадів температур: не можна наливати окріп у холодну каструлю чи крижану воду у гарячу;
- Не підходить для заморожування: краще пластик або метал;
- Повільно та нерівномірно прогрівається: вода закипає довше, а їжа прогрівається нерівномірно і може підгоряти;
- Обмежена теплопровідність.
Тож, емальований посуд не втрачає популярності, бо поєднує практичність і надійність. Він стійкий до високих температур, безпечний для продуктів і підходить для різних видів готування та зберігання їжі.
