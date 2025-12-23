Емальовані кружки, старі тарілки та бідони: чому вони досі у вас вдома

Цей посуд був майже в кожній радянській родині

Емальований посуд повертається на наші кухні і поступово витісняє сучасні матеріали. Його яскраві кольори та незвичайний дизайн відштовхують, але практичні властивості роблять його корисним у повсякденному житті.

Такі предмети досі витісняють все сучасне, і через роки їх все одно можна зустріти у наших кухнях, що викликає відчуття ностальгії. Ними можуть бути кружки, бідони, тази тощо.

Чим приваблює емальований посуд, що його багато хто ще не викинув

Переваги

Універсальність : підходить для приготування, маринування, соління та зберігання їжі, можна ставити на будь-які плити та використовувати в духовці;

: підходить для приготування, маринування, соління та зберігання їжі, можна ставити на будь-які плити та використовувати в духовці; Простий догляд : миється вручну або в посудомийній машині; при пригоранні замочують у розчині солі або соди;

: миється вручну або в посудомийній машині; при пригоранні замочують у розчині солі або соди; Не змінює смак і запах їжі : емаль інертна, не взаємодіє з продуктами і вони довше зберігають корисні речовини;

: емаль інертна, не взаємодіє з продуктами і вони довше зберігають корисні речовини; Стійкість до високих температур : підходить для відкритого вогню;

: підходить для відкритого вогню; Довговічність: служить 10–15 років при правильному догляді.

Емальовані кружки

Недоліки

Крихкість : не можна кидати, вдаряти або чистити металевими щітками;

: не можна кидати, вдаряти або чистити металевими щітками; Чутливість до перепадів температур : не можна наливати окріп у холодну каструлю чи крижану воду у гарячу;

: не можна наливати окріп у холодну каструлю чи крижану воду у гарячу; Не підходить для заморожування : краще пластик або метал;

: краще пластик або метал; Повільно та нерівномірно прогрівається: вода закипає довше, а їжа прогрівається нерівномірно і може підгоряти;

вода закипає довше, а їжа прогрівається нерівномірно і може підгоряти; Обмежена теплопровідність.

Тож, емальований посуд не втрачає популярності, бо поєднує практичність і надійність. Він стійкий до високих температур, безпечний для продуктів і підходить для різних видів готування та зберігання їжі.

