Вічні та надійні? Чому старі радянські пельменниці досі витісняють сучасні моделі

Старі радянські пельменниці досі можна знайти на багатьох кухнях, і вони витісняють сучасні аналоги. Люди цінують їх за надійність, простоту у використанні та якість матеріалу.

У часи СРСР купити готові якісні пельмені було майже неможливо, тому їх готували вдома. Відтоді така пельменниця — незамінний друг на кухні. "Телеграф" написав детальніше, в чому переваги цього посуду.

Пельменниця

Аби зекономити час та не ліпити руками, почали використовувати пельменниці. За один підхід можна наліпити одразу 37 пельменів. Такі пристрої майже вічні, бо нічому ламатися. Металевий корпус з алюмінію радянської пельменниці довговічний і простий у догляді. Пластмасові сучасні моделі легкі, але до них прилипає тісто і вони швидше ламаються. Саме тому більшість обирає старі варіанти.

Звідки з'явилась пельменниця

Пельмені з’явилися в Сибіру та Центральній Азії, де їх цінували за зручність зберігання і транспортування. А пельменниця як інструмент виникла лише у XX столітті. Вона значно спрощувала процес ліплення, що було важливо для домашніх господарств і невеликих виробництв.

