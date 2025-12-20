Надягніть це на Новий рік 2026, і удача не залишить вас ще довго: стильні ідеї під ваш тип фігури з фото

З цими підказками ви виглядатимете стильно і притягнете щастя

2026 рік пройде під знаком Червоного Вогняного Коня. Це час неприборканої енергії, пристрасті та руху. Кінь — тварина шляхетна і волелюбна, тому ваш новорічний образ повинен поєднувати в собі динаміку та елегантність.

Головне в новорічному образі: колір, вбрання, що підкреслить фігуру, та аксесуари. "Телеграф" розповідає, чим можна задобрити символ нового року — Червоного Вогняного Коня, щоб надовго залучити удачу та добробут.

Щаслива палітра: головні кольори

Щоб задобрити господарку року, вибирайте відтінки стихії Вогню та природні тони:

Всі відтінки червоного: від яскравого червоного до глибокого бордового та вишневого.

Сонячна гама: помаранчевий, жовтий та золотий – символи багатства та успіху.

помаранчевий, жовтий та золотий – символи багатства та успіху. Природний баланс: смарагдовий, теракотовий та коричневий допоможуть врівноважити бурхливу енергію вогню.

смарагдовий, теракотовий та коричневий допоможуть врівноважити бурхливу енергію вогню. Трендовий акцент: Pantone виділив на 2026 м’який білий колір Cloud Dancer ("Хмарний танцюрист").

Стильні рішення для різних фігур

Кінь цінує свободу рухів, тому у пріоритеті комфортні, але ефектні фасони.

Тип фігури "Пісочний годинник"

Підкресліть талію за допомогою приталених суконь з атласу або шовку. Ефектно виглядатимуть моделі з розрізом на стегні або сукні-комбінації в золотистих тонах.

Тип фігури "Груша"

Вибирайте вбрання з акцентом на плечі — об’ємні рукави-ліхтарики або виріз "човника" врівноважують силует. Спідниця-міді вільного крою з тканини, що "летить", додасть образу легкості.

Тип фігури "Яблуко"

Ідеально підійдуть сукні у стилі ампір (із завищеною талією) або прямі сукні-футляри із щільної тканини. Глибокий V-подібний виріз візуально витягне силует. Придивіться до винних та смарагдових відтінків.

Фото: aliexpress

Тип фігури "Прямокутник"

Створіть об’єм там, де його не вистачає, використовуючи асиметрію, рюші чи багатошаровість. Блискучий жакет або костюм з паєтками додасть потрібної текстури та святкового шику.

Фото: aliexpress

Тканини та аксесуари

У пріоритеті натуральні матеріали: шовк, оксамит, замша та м’яка шерсть. Доповніть образ масивними прикрасами із золота чи бронзи — метали Вогню підкреслять статус та приваблять удачу. Для завершення образу вибирайте взуття, в якому зручно танцювати.

Жінкам, які бажають виглядати у свято приголомшливо, не варто забувати й про коханих людей. Раніше ми розповідали, що подарувати чоловікові на Новий рік 2026.