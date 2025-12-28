Гороскоп на 29 грудня: сімейні справи у Раків, затишний відпочинок у Козерогів

День підходить для завершення старих справ та спілкування з близькими

Кожен знак Зодіаку заслуговує на сюрприз у новому 2026 році. А поки що "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 29 грудня, щоб ви заздалегідь знали, яким буде цей понеділок.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Понеділок обіцяє бути енергійним. Відмінний час для завершення старих справ та підготовки до нового року. Будьте уважні до деталей, особливо у роботі. Увечері можливе натхнення для нових проєктів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День підходить для спілкування із близькими. Можливі несподівані фінансові можливості, але не поспішайте з великими покупками. Увечері завтра добре присвятити час відпочинку та улюбленим хобі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Понеділок принесе нові ідеї та бажання діяти. Спілкування буде ключовим – використовуйте його для просування своїх планів. Не перенавантажуйте себе справами, залиште час на відпочинок.

Рак (22 червня — 22 липня)

День вимагатиме внутрішнього балансу. Можливі емоційні моменти, але вони допоможуть зрозуміти себе краще. Гарний час для планування сімейних справ та піклування про дім.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ваша енергія завтра буде на висоті. Відмінний день для реалізації амбітних проєктів та привернення уваги до своїх ідей. Не забувайте про близьких — спільні справи принесуть радість.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

У понеділок важлива уважність до деталей. Робота може вимагати концентрації, а рішення — обміркованості. Увечері корисно присвятити час собі та відновленню сил.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День сприятливий для комунікацій та нових знайомств. Можливі цікаві пропозиції чи ідеї. Намагайтеся уникати суперечок – гармонія та дипломатичність принесуть більше користі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Енергія дня допоможе вирішувати складні завдання. Можливі напружені моменти, але вони пройдуть, якщо зберігати спокій. Увечері корисно присвятити час саморозвитку.

Стрілець (23 листопада — 22 грудня)

Понеділок принесе нові можливості для зростання та подорожей. Слухайте інтуїцію та дійте сміливо, але не поспішайте. Гарний час для планування наступного року.

Козеріг (23 грудня — 20 січня)

День підходить для ділової активності та організації. Можна завершити старі проєкти та навести лад у планах. Увечері — час для сім’ї та затишного відпочинку.

Водолій (21 січня — 19 лютого)

Важливі ідеї та креатив. Можливі несподівані зустрічі та цікаві пропозиції. Не бійтеся завтра мислити нестандартно, це принесе успіх.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День підходить для внутрішньої гармонії та роздумів. Відмінний час для планування особистих цілей та творчості. Намагайтеся уникати конфліктів та прислухайтеся до інтуїції.