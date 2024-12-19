Чим здивувати знаки Зодіаку на Новий рік 2026: ідеї подарунків для кожного

Комусь підійде книга, а комусь — незвичайний гаджет

Наближається Новий 2026 рік, який пройде під заступництвом Вогняного Коня – символу енергії, швидкості та пристрасті. Щоб задобрити цей знак та порадувати близьких, підбирати подарунки краще з урахуванням індивідуальних особливостей кожного знаку Зодіаку.

Щоб ваш подарунок виявився по-справжньому вдалим, прислухайтеся до гороскопа: він підкаже, що потішить кожного цього Нового року. Але не забувайте враховувати особисті уподобання саме ваших близьких та знайомих.

Що дарувати всім знакам Зодіаку: гороскоп

Овен (21 березня – 19 квітня)

Овни оцінять подарунки, пов’язані з активним способом життя та духом суперництва. Ідеально підійдуть спортивний інвентар, квитки на спортивні заходи чи курси екстремального водіння.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Практичні та люблячі комфорт Тельці будуть у захваті від якісних предметів інтер’єру, вишуканих делікатесів чи подарункових сертифікатів у SPA.

Фото: freepik

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Комунікабельним Близнюкам сподобаються гаджети, книги, настільні ігри для компанії або квитки на концерт/виставу.

Рак (21 червня – 22 липня)

Домашні Раки оцінять затишні подарунки: теплий плед, набір для створення атмосфери (наприклад, ароматичні свічки) або предмети, пов’язані з сімейними традиціями.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Щедрі та люблячі увагу Леви зрадіють розкішним подарункам, що підкреслюють їхній статус: ювелірним прикрасам, дорогим парфумам або ексклюзивним аксесуарам.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Уважні до деталей Діви оцінять практичні та корисні речі: розумний щоденник, якісний набір інструментів або фітнес-браслет з точними метриками.

Фото: freepik

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Естети Терези будуть раді всьому, що пов’язано з красою та гармонією. Це може бути стильний елемент декору, подарунковий сертифікат у салоні краси або набір для творчості.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Загадковим Скорпіонам підійдуть подарунки з інтригою. Це можуть бути квести, детективи, ексклюзивна білизна або містичні аксесуари.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Допитливі Стрільці оцінять подарунки, пов’язані з подорожами та новими враженнями: путівник, похідне спорядження або квиток в іншу країну.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Цілеспрямовані Козероги порадіють статусним та корисним речам: якісному шкіряному портфелю, дорогій ручці або курсам підвищення кваліфікації.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Креативні Водолії оцінять оригінальні та технологічні подарунки: незвичайний гаджет, передплату на стрімінговий сервіс чи щось зі світу віртуальної реальності.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Чутливим Рибам підійдуть подарунки для душі та релаксу: ароматичні олії, м’який халат, книги з езотерики або сертифікат на масаж.

