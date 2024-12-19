Чим здивувати знаки Зодіаку на Новий рік 2026: ідеї подарунків для кожного
Комусь підійде книга, а комусь — незвичайний гаджет
Наближається Новий 2026 рік, який пройде під заступництвом Вогняного Коня – символу енергії, швидкості та пристрасті. Щоб задобрити цей знак та порадувати близьких, підбирати подарунки краще з урахуванням індивідуальних особливостей кожного знаку Зодіаку.
Щоб ваш подарунок виявився по-справжньому вдалим, прислухайтеся до гороскопа: він підкаже, що потішить кожного цього Нового року. Але не забувайте враховувати особисті уподобання саме ваших близьких та знайомих.
Що дарувати всім знакам Зодіаку: гороскоп
Овен (21 березня – 19 квітня)
Овни оцінять подарунки, пов’язані з активним способом життя та духом суперництва. Ідеально підійдуть спортивний інвентар, квитки на спортивні заходи чи курси екстремального водіння.
Телець (20 квітня – 20 травня)
Практичні та люблячі комфорт Тельці будуть у захваті від якісних предметів інтер’єру, вишуканих делікатесів чи подарункових сертифікатів у SPA.
Близнюки (21 травня – 20 червня)
Комунікабельним Близнюкам сподобаються гаджети, книги, настільні ігри для компанії або квитки на концерт/виставу.
Рак (21 червня – 22 липня)
Домашні Раки оцінять затишні подарунки: теплий плед, набір для створення атмосфери (наприклад, ароматичні свічки) або предмети, пов’язані з сімейними традиціями.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Щедрі та люблячі увагу Леви зрадіють розкішним подарункам, що підкреслюють їхній статус: ювелірним прикрасам, дорогим парфумам або ексклюзивним аксесуарам.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Уважні до деталей Діви оцінять практичні та корисні речі: розумний щоденник, якісний набір інструментів або фітнес-браслет з точними метриками.
Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Естети Терези будуть раді всьому, що пов’язано з красою та гармонією. Це може бути стильний елемент декору, подарунковий сертифікат у салоні краси або набір для творчості.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)
Загадковим Скорпіонам підійдуть подарунки з інтригою. Це можуть бути квести, детективи, ексклюзивна білизна або містичні аксесуари.
Стрілець (22 листопада – 21 грудня)
Допитливі Стрільці оцінять подарунки, пов’язані з подорожами та новими враженнями: путівник, похідне спорядження або квиток в іншу країну.
Козеріг (22 грудня – 19 січня)
Цілеспрямовані Козероги порадіють статусним та корисним речам: якісному шкіряному портфелю, дорогій ручці або курсам підвищення кваліфікації.
Водолій (20 січня – 18 лютого)
Креативні Водолії оцінять оригінальні та технологічні подарунки: незвичайний гаджет, передплату на стрімінговий сервіс чи щось зі світу віртуальної реальності.
Риби (19 лютого – 20 березня)
Чутливим Рибам підійдуть подарунки для душі та релаксу: ароматичні олії, м’який халат, книги з езотерики або сертифікат на масаж.
