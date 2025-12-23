Українці платять лише третину реальної ціни за світло: скільки насправді коштує кіловат

Власники багатозонних лічильників у найвигіднішій позиції

Тариф на електроенергію для населення покриває лише третину її вартості. Наразі в Україні діє фіксований тариф на електроенергію для населення — 4,32 грн/кВт·год (з ПДВ). Фіксовані ціни на електроенергію для населення діють до 30 квітня 2026 року.

Що потрібно знати:

Фіксований тариф 4,32 грн/кВт·год покриває лише третину реальної вартості електроенергії

Ринкова ціна — 11,74 грн/кВт·год з урахуванням усіх витрат

Рішення щодо нових тарифів не ухвалене, підвищення можливе лише за певних умов

Як відповіли "Телеграфу" у Національній комісіії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), станом на листопад 2025 року ринкова ціна становила 11,74 грн/кВт·год. При цьому тільки сама вартість електроенергії — 6,83 грн/кВт∙год, а ще додаються витрати послуги розподілу, передачі тощо.

Таким чином українці платять за кіловат 36,8% від справжньої вартості.

Фрагмент відповіді НКРЕКП "Телеграфу"

Хто платить за електроенергію найменше

Є й ті, хто платить ще менше — до 22,5 %. Це стосується зокрема тих, у кого діють двозонні та тризонні лічильники. В певний час вони сплачують 0,4 — 0,5 тарифу.

Двозонний тариф:

нічний період (23:00–7:00) — 0,5 тарифу (2,16 грн/кВт·год)

інші години — 100 % тарифу.

Тризонний тариф:

пікові години (8:00–11:00 та 20:00–22:00) — 1,5 тарифу

напівпікові години — 1,0 тарифу

нічні години (23:00–7:00) — 0,4 тарифу (1,7 грн/кВт·год).

Тарифи на електроенергію з лічильниками на кілька зон

Також, згідно з постановою КМУ від 17.01.2025 №37, для домогосподарств з електроопаленням у період з 1 жовтня по 30 квітня встановлено диференційований тариф:

до 2000 кВт·год/місяць — 2,64 грн/кВт·год (з ПДВ)

понад 2000 кВт·год/місяць — 4,32 грн/кВт·год (з ПДВ).

Такий самий підхід застосовується до негазифікованих багатоквартирних будинків без централізованого опалення.

Чи буде в Україні електроенергія по 11 грн?

Згідно з відповіддю, НКРЕКП з 2019 року напрацьовує пропозиції щодо поступового переходу до ринкового ціноутворення відповідно до євроінтеграційних зобов’язань України. Водночас комісія наголошує, що з огляду на війну та платоспроможність населення, підвищення тарифів можливе лише за певних умов.

Подальше поступове приведення цін на електричну енергію для населення до ринкового рівня, на думку Регулятора, має відбуватись з одночасним посиленням механізмів соціальної підтримки, у тому числі, врегулюванням питання захисту вразливих споживачів електричної енергії. НКРЕКП

Зазначимо, що станом на грудень рішення щодо тарифів після 30 квітня 2026 року не ухвалені. Тож фіксовані ціни діятимуть щонайменше кілька місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до кінця війни тарифи підвищувати не планують. Щоправда, це стосується тарифів, які регулюються на державному рівні.