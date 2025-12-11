Інтернет не подорожчає у 10 разів, але... Що насправді буде з цінами

Зростання тарифів — рішення кожного провайдера

Тарифи провайдерів не зростуть через закон про швидкий та стабільний інтернет. Ціни, ймовірно, залишаться на тому ж рівні або піднімуться в межах інфляції, а не підскочать удесятеро, як це передбачали у ЗМІ.

Що потрібно знати:

У Мінцифри перевертають чутки про дорогий інтернет

Якщо цінники й виростуть, то лише в межах інфляції

Нові ціни, якщо вони й будуть, не помітить більшість

Інформацію про дорогий інтернет спростували у Мінцифри.

За словами заступника міністра цифрової трансформації Станіслава Прибитько, підвищення цін на інтернет в Україні не буде. Він пояснює, що в документі немає жодних вимог, які б змушували провайдерів витрачати мільярди і переводити ці витрати на абонентів.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в ефірі " КИЇВ24 " також спростовує інформацію, що раніше з’явилася у ЗМІ. За його словами, підвищення може статися у межах інфляції. Втім, конкретних цифр та термінів Корсун не назвав. Він каже, що рішення прийматиметься кожним провайдером самостійно.

"Якщо й буде якесь підвищення цін, воно буде взагалі непомітним для більшості. Це залежить від загальної ситуації в економіці країни. Це рішення кожного провайдера. Якийсь провайдер вирішить, що не буде взагалі підвищувати, скільки зможе, стільки не буде підвищувати", — сказав він.

Нагадаємо, 10 грудня у ЗМІ вийшли новини про те, що вартість інтернету (як мобільного, так і дротового) в Україні нібито може зрости до 10 разів – тобто до 3 тис. грн. на місяць. Мовляв, до такого наслідку призведе вже підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про швидкий та стабільний інтернет.

Свої припущення експерти пояснювали тим, що впровадження нових технологій потребує суттєвих інвестицій з боку провайдера, а ці витрати перекладуть на кінцевого споживача.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Нафтогаз" повідомив, скільки діятиме фіксована ціна газу для населення"