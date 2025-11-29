Їх поєднує трагедія, героїзм та ціна свободи: які українські фільми були за крок від "Оскара" (відео)

Усі вони боролися за премію у категорії "Кращий документальний фільм"

За понад 95 років існування премії "Оскар" наша країна висувала десятки фільмів, але лише чотирьом із них вдалося пробитися у фінальний шорт-лист. А 2024 року Україна вперше отримала легендарну статуетку за кінострічку "20 днів у Маріуполі".

"Телеграф" вирішив згадати, які українські фільми були номіновані на "Оскар" за всі роки та яка тема їх поєднувала. Також ми розповімо про претендента на премію у 2026 році.

Які українські фільми були за крок від "Оскара"

Вперше Україна потрапила у фінальний шорт-лист "Оскара" у 2016 році за фільм "Зима у вогні: Боротьба України за свободу" (Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom). Документальна стрічка режисера Євгена Афініївського доступна на Netflix і створена спільно зі США та Великобританією.

Фільм розповідає про події Революції Гідності 2013–2014 років, коли студентські протести переросли у 93-денне народне повстання, що призвело до усунення президента Віктора Януковича. Ця стрічка показує боротьбу за свободу та майбутнє України та демонструє стійкість та мужність нашого народу.

У 2023 році за статуетку "Оскар" у категорії "Кращий документальний повнометражний фільм" боролася українська кінострічка "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters).

У ній розповідається про події російсько-української війни на сході України у 2019–2020 роках, у неокупованому прифронтовому Лисичанську. Сюжет розповідає про дітей та підлітків, які живуть у центрі соціально-психологічної реабілітації. Режисером документальної стрічки, створеної спільно Україною, Данією, Швецією та Фінляндією, став Сімон Леренг Вільмонт.

У 2024 році номінантом та вперше володарем "Оскару"став український фільм "20 днів у Маріуполі" (20 days in Mariupol). Режисер Мстислав Чернов показав жорстоку облогу Маріуполя російськими військами у лютому-березні 2022 року.

Фільм передає сувору реальність війни: зруйновані будинки, страх і біль жителів, а також їх запеклі спроби вижити в умовах постійної небезпеки.

У 2025 році на премію "Оскар" претендував фільм "Порцеляна війна" (Porcelain War), але так і не здобув перемогу в номінації. Кінострічка розповідає про трьох українських художників: Славу Леонтьєва, його дружину Анну Стасенко та Андрія Стефанова, які залишилися у прифронтовому Харкові на початку повномасштабного вторгнення.

Вони почали створювати порцелянові статуетки, якими прикрашали зруйновані російськими ракетами будівлі. Стрічка показує війну через призму особистих історій, де опір — це не лише про зброю, а й про пам’ять, культуру та мистецтво, які зберігають ідентичність та дарують надію.

Над фільмом працювали американський режисер Брендан Белломо та українець Слава Леонтьєв, який водночас став одним із головних героїв.

Який український фільм претендує на "Оскар" у 2026 році

Український фільм "2000 метрів до Андріївки", створений Мстиславом Черновим, боротиметься за "Оскар-2026" одразу у двох номінаціях: "Документальний повнометражний фільм" та "Міжнародний повнометражний фільм".

Поки що кінострічка знаходиться у списку претендентів, а остаточні номінанти стануть відомими 22 січня 2026 року, а фінальний шорт-лист буде оголошено 16 грудня.

Раніше "Телеграф" розповідав про найгірший фільм в історії. Він настільки поганий, що став культовим.