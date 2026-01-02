Путін хоче ще дві області України? Портников зробив прогноз на 2026 рік

Подальші масштабні успіхи противника на фронті малоймовірні

Напередодні Нового року з’явилися заяви російського керівництва щодо необхідності розширення так званої "буферної зони" для безпеки Росії, зокрема на території Сумської та Чернігівської областей України. Це викликало питання, чи не планує Москва заявити про претензії на ці регіони.

Що потрібно знати:

Багато залежить від реальних можливостей російської армії

На фронті спостерігається стратегічна рівновага

У 2026 може бути поступове загасання бойових дій, але передумов для миру поки що немає

Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников у відео на своєму YouTube-каналі прокоментував це питання. Він зазначив, що багато в цій ситуації залежить від реальних можливостей ворога.

Це певне питання — яку частину території він реально зможе відвоювати на Сумщині, Чернігівщині, до речі, й у Харківській областях, бо бої за Куп’янськ тривають. Наскільки йому вдасться завоювати достатню частину території, де можна буде облаштувати так званий тимчасовий обласний центр і провести так званий референдум. Оголосити про приєднання цих територій до Російської Федерації для того, щоб вимагати в України виведення військ з території, яка вважатиметься нібито вже територією Росії. Ви розумієте, це питання можливостей сказав Портников.

Сумська та Чернігівська області на карті

Він не впевнений, що Путін і російська армія мають такі можливості. Сьогодні фронт характеризується стратегічним рівновагою: просування російських військ йде повільно, без значних перемог. На думку Портникова, це може призвести до поступового згасання бойових дій у 2026 році. Однак передумов для миру поки що немає.

Якщо подумати, що буде в 2026 році, я вам можу сказати, почнеться обережне згасання війни, коли обидві сторони не мають потенціалу для стратегічного прориву і вичерпуються можливості вважає журналіст.

А якщо Захід продовжить тиснути на Росію, Москва буде змушена шукати умови для "комфортної паузи" без офіційного припинення війни.

Ось приблизно так можуть виглядати події в найближчі місяці 2026 року і взагалі весь рік підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав свій прогноз, чи закінчиться війна у 2026 році.