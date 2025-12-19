Рус

Кохання на повному скаку: 3 знаки східного гороскопа, які зіграють весілля у 2026 році

Тетяна Кармазіна
Вогняний Кінь 2026 Новина оновлена 19 грудня 2025, 18:00
Вогняний Кінь 2026.

Ці щасливчики зроблять крок назустріч сімейному щастю у рік Вогняного Коня

Рік Вогняного Коня, який офіційно розпочнеться 17 лютого 2026 року, обіцяє стати часом стрімких змін та палких зізнань. Енергія цього знака, посилена стихією Вогню, сприяє тим, хто готовий до сміливих вчинків і не боїться брати на себе зобов’язання.

Згідно з прогнозами астрологів зі східної астрології, наприклад, у виданні China Explorer, три знаки східного гороскопа мають найвищі шанси скріпити свій союз узами шлюбу у 2026 році.

1. Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Червоний Вогняний Кінь гороскоп 2026
Червоний Вогняний Кінь гороскоп 2026

Тигр і Кінь входять до так званого "Трикутника сумісності", що робить 2026 рік для Тигрів часом гармонії та впевненості. Вогняна енергія року подвоює їхню природну рішучість. Астрологи наголошують, що саме в цей період Тигри відчують готовність перейти на новий рівень у стосунках, перетворивши пристрасний роман на стабільний та офіційний шлюб.

2. Змія (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Любовний гороскоп на 2026 рік
Любовний гороскоп на 2026 рік

Для Змій 2026 рік стане часом виходу з застою. Оскільки Змії за своєю природою несуть елемент вогню, динамічна енергія Вогняного Коня надасть їм необхідного імпульсу. На думку експертів, це один із найсприятливіших періодів для заручин чи весілля для представників цього знака, особливо якщо стосунки тривалий час не розвивалися.

3. Півень (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Кохання в рік Вогняного Коня знаки Зодіаку гороскоп 2026
Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для Півнів, які цінують ясність і щирість, рік Коня може здатися непередбачуваним, але саме в коханні на них чекає виняткова удача. Астрологи вказують на появу в їхньому житті "покровителів" та сприятливих обставин, які зроблять 2026 рік ідеальним для створення сім’ї та зміцнення довгострокових союзів.

Якщо деяким знакам пощастить у коханні, решті буде 2026 рік тяжким випробуванням. Раніше ми писали, на кого в рік Вогняного Коня чекають перешкоди.

