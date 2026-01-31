Напруга понад 800 В. Які прилади можуть згоріти під час стрибків у мережі

Безпечними вважаються коливання від 207 В до 253 В

Під час аварійних та планових відключень світла в Україні 31 січня в мережі зафіксували стрибки напруги. Вони спостерігаються майже в усіх областях, а подекуди сягають 800 В.

Що треба знати:

31 січня у електромережі України сталась аварійна ситуація

У більшості областей введено екстрені відключення

Там де, є світло люди фіксують значні стрибки напруги

Як повідомляють місцеві канали, в Київській області напруга місцями сягає 802 В. Є квартири, де вона перетнула позначку в 300 одиниць. Зазначається, що така ситуація виникла після введення аварійних відключень.

Також значні стрибки напругу зафіксовано у Львові, Хмельницькому, Тернополі, Кременчуці, Черкасах тощо. Переважно проблеми спостерігаються в тих районах та будинках, де наразі є світло.

Стрибки напруги в Київській області 31 січня. Фото: місцеві канали

Стрибки напруги в Тернополі 31 січня. Фото: місцеві канали

Стрибки напруги у Львові 31 січня. Фото: місцеві канали

Стрибки напруги у Кременчуці 31 січня. Фото: місцеві канали

Стрибки напруги у Львові 31 січня. Фото: місцеві канали

Стрибки напруги у Хмельницькому 31 січня. Фото: місцеві канали

Додамо, що з 1 липня 2025 року стандарт напруги в Україні становить не 220, а 230 В. Допустимі відхилення від номінальної напруги тепер становлять від 207 В до 253 В.

Які прилади найбільше страждають від перепадів напруги

Сучасні прилади як правило мають велику кількість мікросхем, дуже чутливих до напруги. Навіть короткий стрибок може призвести до їх поломки. Тож саме ці прилади варто оберігати у першу чергу:

Комп'ютерна техніка. Ноутбуки, десктопи, моноблоки, сервери, принтери, сканери та інша офісна техніка — дуже чутливі до стрибків електроживлення. Перепади можуть пошкодити мікросхеми, жорсткі диски та інші компоненти. Телевізори та монітори. Рідкокристалічні екрани можуть отримати пошкодження, а електронні компоненти, що відповідають за підсвітку та керування зображенням, можуть вийти з ладу. Зарядні пристрої. Вони також можуть постраждати від перепадів напруги і навіть стати причиною пожежі. Модеми, роутери, репітери тощо. Підключені до мережі завжди і тому особливо вразливі до перепадів напруги. Побутова техніка. Холодильники, пральні машини, мікрохвильовки та інша техніка можуть вийти з ладу через перенапруження. Електронні компоненти, що керують роботою приладу, можуть бути пошкоджені. Акустичні системи, ресивери та інші пристрої можуть вийти з ладу через перенапруження.

Нагадаємо, що не так давно в Києві у мережі фіксували критично низьку напругу. Місцями вона становила навіть нижче 100 В.

