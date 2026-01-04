Путін не підтримає? Хто з союзників не допомагатиме Венесуелі
Країни у цій ситуації мають намір зберігати власні інтереси
Жодна з країн, які раніше заявляли про підтримку Венесуели, не готова надати їй реальну військову допомогу. Вони, найімовірніше, обмежаться лише словесними заявами, щоб уникнути конфронтації зі Штатами.
Що потрібно знати:
- Іран здатний лише на символічну підтримку чи консультації
- Китай не захищатиме режим Мадуро ціною ескалації конфлікту з Вашингтоном
- Росіяни залучатимуться до військового конфлікту
Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Кошмар Кремля у Венесуелі: чи залишить арешт Мадуро Путіна без грошей на війну".
Експерт програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики "Українська призма" Іван Фечко зазначив, що аналогічний підхід демонструє Іран.
В Ірані така сама ситуація — він може надати лише символічну підтримку чи консультації, але вступати у прямий конфлікт із США, тим більше, у західній півкулі він не зможе
Аналітик нагадав, що події минулого року, коли територія Ірану зазнавала атак з боку США, показали неготовність країни до відкритого конфлікту з Вашингтоном.
Китай, на думку Фечка, також діятиме виходячи з прагматичних інтересів.
Китай намагатиметься зберегти прагматичні інтереси. Незважаючи на те, що він має свої інвестиції, але навряд чи він захищатиме Мадуро з ризиком тіснішого протистояння зі Сполученими Штатами
Експерт нагадує, що за кілька годин до воєнних дій відбулася зустріч Мадуро зі спецпредставником Сі Цзіньпіня.
Однак реальної військової підтримки в Каракас жодна з країн ні поза регіоном, ні з території Латинської Америки не надасть і воюватиме за венесуельський режим ніхто не збиратиметься
Передісторія
У ніч на 3 січня 2026 року у столиці Венесуели Каракасі пролунала серія потужних вибухів. Американські спецназівці з елітного підрозділу "Дельта" провели блискавичну операцію та захопили президента Ніколаса Мадуро разом з його дружиною. Главу країни вивезли з Венесуели для притягнення до кримінальної відповідальності до США за звинуваченнями у наркотероризмі та інших злочинах.
У мережі показали перші кадри після прибуття Мадуро до Нью-Йорку.
Як відомо, у Сполучених Штатах Америки Мадуро загрожує чотири довічні терміни. Він звинувачується за трьома статтями:
- Участь у змові, пов’язаній із наркотерористичною діяльністю;
- Контрабанда кокаїну у США;
- Використання та зберігання кулеметів та вибухових пристроїв у рамках наркотерористичної діяльності.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо американці вивезли Мадуро з Венесуели. Цей крок має чітку стратегічну мету.