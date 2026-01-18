Щастя може залишити дім: не робіть цього у свято 18 січня, якщо не хочете жити у скандалах

Не ігноруйте 18 січня важливих заборон та традицій

У неділю, 18 січня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських. За старим стилем це свято припадало на 31 січня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Афанасій Олександрійський — один з отців Церкви, який захищав християнську віру і виступав проти єресей, за що неодноразово зазнавав гонінь.

Кирило Олександрійський був відомим архієпископом і богословом. Він зміцнив основні християнські вчення та залишив важливі духовні праці.

Що можна робити 18 січня:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святителів Афанасія та Кирила, просячи захисту, мудрості та допомоги;

Згідно з народними повір’ями, сьогодні в будинок треба принести гілочку горобини — вважалося, що вона оберігає житло від зла та нечистої сили;

За старих часів у це свято обходили будинок зі свічкою та молитвою, щоб захистити його від усього недоброго та зберегти мир у сім’ї.

Що можна і не можна робити 18 січня

Що не можна робити 18 січня:

Сьогодні не можна викидати сміття після заходу сонця, тому що можна залучити нещастя і біди;

Не рекомендується влаштовувати новосілля, інакше в будинку буде багато гучних сварок та скандалів;

Не можна брати й давати гроші в борг, щоб не втратити достаток та фінансовий успіх;

Слід уникати конфліктів та різких слів, інакше щастя може надовго залишити дім.

