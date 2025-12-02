Нові дати зимових свят. Як українці відзначають по-новому Різдво, Маланки і Водохреща (календар)

Україна відмовилася від юліанського календаря

До нового 2026 року залишилося зовсім небагато часу, при цьому багато українців ще плутаються у датах зимових святах. Адже з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ), а згодом і Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар.

"Телеграф" підкреслює, що дати значних релігійних свят змінилися. Наразі вони відзначаються християнами східного обряду в Україні на 13 днів раніше.

Перенесення зимових свят: коли відзначаються по-новому

День святого Миколая відзначається 6 грудня (замість 19 грудня)

відзначається 6 грудня (замість 19 грудня) Святвечір переноситься на 24 грудня (раніше 6 січня)

переноситься на 24 грудня (раніше 6 січня) Різдво Христове святкується 25 грудня (замість 7 січня)

святкується 25 грудня (замість 7 січня) Собор Пресвятої Богородиці відзначається 26 грудня (замість 8 січня)

відзначається 26 грудня (замість 8 січня) Старий Новий рік , Маланка та Щедрий Вечір тепер святкуються з 31 грудня по 1 січня (раніше 13-14 січня)

, та тепер святкуються з 31 грудня по 1 січня (раніше 13-14 січня) Водохреща переноситься на 6 січня (раніше 19 січня)

Календар зимових свят 2025-2026 в Україні

У церковному календарі за новим стилем йде Різдвяний піст. Нагадаємо, що Різдво за новим церковним календарем не за горами. "Телеграф" розповідав, які традиції та звичаї є на Святвечір і на Різдво Христове.