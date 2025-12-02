Рус

Нові дати зимових свят. Як українці відзначають по-новому Різдво, Маланки і Водохреща (календар)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Календар зимових свят
Календар зимових свят. Фото Телеграф

Україна відмовилася від юліанського календаря

До нового 2026 року залишилося зовсім небагато часу, при цьому багато українців ще плутаються у датах зимових святах. Адже з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ), а згодом і Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар.

"Телеграф" підкреслює, що дати значних релігійних свят змінилися. Наразі вони відзначаються християнами східного обряду в Україні на 13 днів раніше.

Перенесення зимових свят: коли відзначаються по-новому

  • День святого Миколая відзначається 6 грудня (замість 19 грудня)
  • Святвечір переноситься на 24 грудня (раніше 6 січня)
  • Різдво Христове святкується 25 грудня (замість 7 січня)
  • Собор Пресвятої Богородиці відзначається 26 грудня (замість 8 січня)
  • Старий Новий рік, Маланка та Щедрий Вечір тепер святкуються з 31 грудня по 1 січня (раніше 13-14 січня)
  • Водохреща переноситься на 6 січня (раніше 19 січня)
Календар зимових свят 2025 2026 в Україні
Календар зимових свят 2025-2026 в Україні

У церковному календарі за новим стилем йде Різдвяний піст. Нагадаємо, що Різдво за новим церковним календарем не за горами. "Телеграф" розповідав, які традиції та звичаї є на Святвечір і на Різдво Христове.

Теги:
#Різдво #Календар #Свята #Церковне свято