Нові дати зимових свят. Як українці відзначають по-новому Різдво, Маланки і Водохреща (календар)
Україна відмовилася від юліанського календаря
До нового 2026 року залишилося зовсім небагато часу, при цьому багато українців ще плутаються у датах зимових святах. Адже з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ), а згодом і Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар.
"Телеграф" підкреслює, що дати значних релігійних свят змінилися. Наразі вони відзначаються християнами східного обряду в Україні на 13 днів раніше.
Перенесення зимових свят: коли відзначаються по-новому
- День святого Миколая відзначається 6 грудня (замість 19 грудня)
- Святвечір переноситься на 24 грудня (раніше 6 січня)
- Різдво Христове святкується 25 грудня (замість 7 січня)
- Собор Пресвятої Богородиці відзначається 26 грудня (замість 8 січня)
- Старий Новий рік, Маланка та Щедрий Вечір тепер святкуються з 31 грудня по 1 січня (раніше 13-14 січня)
- Водохреща переноситься на 6 січня (раніше 19 січня)
У церковному календарі за новим стилем йде Різдвяний піст. Нагадаємо, що Різдво за новим церковним календарем не за горами. "Телеграф" розповідав, які традиції та звичаї є на Святвечір і на Різдво Христове.