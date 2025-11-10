Квасоля буде без жучків, якщо поруч посадити цю запашну рослину

Існують рослини-компаньйони, які при спільній посадці захищають одна одну від хвороб та шкідників. Наприклад, поруч із квасолею треба садити базилік.

Квасоля, як і всі бобові рослини, має масу корисних якостей для здоров’я. І щоб її виростити, не потрібно особливих труднощів. Особливо якщо знати, як правильно це зробити.

Нещодавні дослідження японських фахівців з Токійського наукового університету (Tokyo University of Science) дозволили встановити факт, що леткі запашні сполуки, що виділяються базиліком, благотворно впливають на зростання квасолі. У цьому випадку відпадає необхідність обробки пестицидами, продукція виходить екологічно чиста.

Важливо: квасоля та базилік повинні зростати на відстані не більше 1 метра один від одного.

Вчені з’ясували, що запашні сполуки, що виділяються базиліком, досягаючи квасолі, викликають у ній підвищення рівня експресії гена PR1. До того ж базилік приваблює Phytoseiulus persimilis, комаху, що є природним ворогом павутинних кліщів. Виходить, що поруч із базиліком квасоля не хворіє і менше страждає від жучків.

Про можливості інших запашних рослин залишається поки що здогадуватися. Але якщо ви посадите по городу м’яту, мелісу, чебрець та інші корисні трави, це буде тільки всім на користь.

