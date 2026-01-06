Скоро почнуться скорочення: з якої роботи можуть почати звільняти українців

Професії поступово втрачають актуальність через впровадження нових технологій

Ринок праці в Україні змінюється, і це вже впливає на кількість вакансій у різних сферах. Частина професій поступово втрачає попит через автоматизацію та нові формати роботи.

Які саме професії опинилися під загрозою скорочення, пояснили в "Новини.LIVE". Основними причинами є автоматизація процесів, розвиток онлайн-сервісів, перехід бізнесу на дистанційну або гібридну роботу, а також оптимізація витрат.

Ці професії стають непотрібними

Насамперед знижується попит на:

офісних адміністративних працівників . Йдеться про секретарів, офіс-менеджерів і діловодів. Багато рутинних завдань зараз виконують електронні документообіги, CRM-системи та онлайн-сервіси;

. Йдеться про секретарів, офіс-менеджерів і діловодів. Багато рутинних завдань зараз виконують електронні документообіги, CRM-системи та онлайн-сервіси; працівників роздрібної торгівлі . Касири, продавці та оператори торгових точок поступово втрачають актуальність через розвиток онлайн-магазинів, кас самообслуговування та мобільних платіжних систем. Частина торгових мереж також скорочує персонал через економічні труднощі;

. Касири, продавці та оператори торгових точок поступово втрачають актуальність через розвиток онлайн-магазинів, кас самообслуговування та мобільних платіжних систем. Частина торгових мереж також скорочує персонал через економічні труднощі; працівників банківських відділень . Операційні працівники, касири та консультанти початкового рівня потрібні все рідше, адже більшість банківських послуг клієнти оформлюють через мобільні додатки, сайти та чат-боти без відвідування відділень;

. Операційні працівники, касири та консультанти початкового рівня потрібні все рідше, адже більшість банківських послуг клієнти оформлюють через мобільні додатки, сайти та чат-боти без відвідування відділень; робітників сфери поліграфії та друкованих медіа . Тиражі газет і журналів зменшуються, рекламні бюджети скорочуються, а інформація все частіше переходить у цифровий формат;

. Тиражі газет і журналів зменшуються, рекламні бюджети скорочуються, а інформація все частіше переходить у цифровий формат; операторів кол-центрів початкового рівня . Просту підтримку клієнтів дедалі частіше замінюють чат-боти та автоматичні відповіді. Людська участь залишається переважно для складних або нестандартних звернень;

. Просту підтримку клієнтів дедалі частіше замінюють чат-боти та автоматичні відповіді. Людська участь залишається переважно для складних або нестандартних звернень; штатних кур’єрів у традиційних службах доставки . Компанії переходять на співпрацю з платформами або незалежними кур’єрами, що скорочує кількість постійних посад і може призвести до повного зникнення таких ролей у майбутньому;

. Компанії переходять на співпрацю з платформами або незалежними кур’єрами, що скорочує кількість постійних посад і може призвести до повного зникнення таких ролей у майбутньому; робітників туристичних агентств. Онлайн-сервіси бронювання та самостійне планування подорожей знижують потребу в класичних турагентах. Туристичний ринок також залишається залежним від економічної ситуації та факторів безпеки.

Онлайн-сервіси бронювання та самостійне планування подорожей знижують потребу в класичних турагентах. Туристичний ринок також залишається залежним від економічної ситуації та факторів безпеки. низькокваліфікованих працівників. Роботизація та автоматизовані лінії поступово замінюють ручну працю. Великі підприємства все частіше інвестують в обладнання, яке працює без участі людини.

Водночас зростає попит на фахівців із технічними, цифровими та професійними навичками. Більш потрібними залишаються спеціалісти в ІТ, логістиці, медицині, інженерії та технічному обслуговуванні. Для працівників із професій, які втрачають актуальність, дедалі важливішими стають перекваліфікація та навчання новим професійним навичкам.

