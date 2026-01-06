Скоро начнутся сокращения: с какой работы могут начать увольнять украинцев

Профессии постепенно теряют актуальность из-за внедрения новых технологий

Рынок труда в Украине меняется, и это уже влияет на количество вакансий в различных сферах. Часть профессий постепенно теряет спрос из-за автоматизации и новых форматов работы.

Какие именно профессии оказались под угрозой сокращения, объяснили в "Новости.LIVE". Основные причины — автоматизация процессов, развитие онлайн-сервисов, переход бизнеса на дистанционную или гибридную работу, а также оптимизация затрат.

Эти профессии становятся ненужными

В первую очередь снижается спрос на:

офисных административных работников . Речь идет о секретарях, офис-менеджерах и делопроизводителях. Многие рутинные задачи сейчас выполняют электронные документообороты, CRM-системы и онлайн-сервисы;

. Речь идет о секретарях, офис-менеджерах и делопроизводителях. Многие рутинные задачи сейчас выполняют электронные документообороты, CRM-системы и онлайн-сервисы; работников розничной торговли . Кассиры, продавцы и операторы торговых точек постепенно теряют актуальность из-за развития онлайн-магазинов, касс самообслуживания и мобильных платежных систем. Часть торговых сетей также сокращает персонал из-за экономических трудностей;

. Кассиры, продавцы и операторы торговых точек постепенно теряют актуальность из-за развития онлайн-магазинов, касс самообслуживания и мобильных платежных систем. Часть торговых сетей также сокращает персонал из-за экономических трудностей; работников банковских отделений . Операционные работники, кассиры и консультанты начального уровня требуются все реже, ведь большинство банковских услуг клиенты оформляют через мобильные приложения, сайты и чат-боты без посещения отделений;

. Операционные работники, кассиры и консультанты начального уровня требуются все реже, ведь большинство банковских услуг клиенты оформляют через мобильные приложения, сайты и чат-боты без посещения отделений; рабочих сферы полиграфии и печатных медиа . Тиражи газет и журналов уменьшаются, рекламные бюджеты сокращаются, а информация все чаще переходит в цифровой формат;

. Тиражи газет и журналов уменьшаются, рекламные бюджеты сокращаются, а информация все чаще переходит в цифровой формат; операторов колл-центров начального уровня . Обычную поддержку клиентов все чаще заменяют чат-боты и автоматические ответы. Человеческое участие остается преимущественно для сложных или нестандартных обращений;

. Обычную поддержку клиентов все чаще заменяют чат-боты и автоматические ответы. Человеческое участие остается преимущественно для сложных или нестандартных обращений; штатных курьеров в традиционных службах доставки . Компании переходят на сотрудничество с платформами или независимыми курьерами, что сокращает количество постоянных должностей и может привести к полному исчезновению таких ролей в будущем;

. Компании переходят на сотрудничество с платформами или независимыми курьерами, что сокращает количество постоянных должностей и может привести к полному исчезновению таких ролей в будущем; рабочих туристических агентств. Онлайн-сервисы бронирования и самостоятельная планировка путешествий снижают потребность в классических турагентах. Туристический рынок так же остается зависимым от экономической ситуации и факторов безопасности.

Онлайн-сервисы бронирования и самостоятельная планировка путешествий снижают потребность в классических турагентах. Туристический рынок так же остается зависимым от экономической ситуации и факторов безопасности. низкоквалифицированных работников. Роботизация и автоматизированные линии постепенно заменяют ручной труд. Крупные предприятия все чаще инвестируют в оборудование, работающее без участия человека.

В то же время растет спрос на специалистов с техническими, цифровыми и профессиональными навыками. Более необходимыми остаются специалисты в ИТ, логистике, медицине, инженерии и техническом обслуживании. Для работников профессий, которые теряют актуальность, все более важными становятся переквалификация и обучение новым профессиональным навыкам.

