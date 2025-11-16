На вагу золота після війни. Штучний розум назвав найпопулярніші професії в Україні через 3-5 років

У майбутньому ви будете успішними і багатими у цих сферах

Найближчими роками, навіть після війни, український ринок праці суттєво зміниться під впливом цифровізації, відновлення інфраструктури та розвитку "зелених" технологій. Саме сьогодні важливо думати про те, які професії будуть найбільш популярними в найближчому майбутньому — як для молодих людей, так і для тих, хто хоче переорієнтуватися.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту GPT. На його думку, вже за 3-5 років найбільш затребуваними стануть фахівці, пов’язані з технологіями, інженерією та логістикою.

ТОП перспективних професій майбутнього в Україні

IT та технології: фахівці зі штучного інтелекту, аналітики даних, кібербезпека, UX/UI-дизайнери.

Зелена енергетика: інженери з відновлюваних джерел енергії, екологи.

Медицина: біоінженери, медичні технології, фахівці з догляду.

Будівництво та робітничі професії: будівельники, механіки, технічні фахівці – особливо у контексті повоєнного відновлення.

Фото: freepik

Логістика: менеджери ланцюжків постачання, водії та оператори мобільної техніки.

Освіта: онлайн-викладачі та викладачі традиційних дисциплін.

Також ключовим трендом стане перекваліфікація і підвищення цифрових навичок — саме ці компетенції допоможуть адаптуватися до ринку праці, що стрімко змінюється.

Додамо, що ШІ вже бере участь навіть у законотворчості. "Телеграф" звернувся до українського нардепа із запитанням: чи зможуть технології замінити політиків.