"Прихисток.Робота": в Україні запустили платформу, де можна знайти і роботу, і житло

У Києві презентували національний проєкт та вручили нагороду всім українцям, які прихистили ВПО

У Києві відбулася презентація національного проєкту "Прихисток.Робота" — нової онлайн-платформи, яка допомагає українцям знайти роботу та житло одночасно.

На сайті вже розміщено понад 47 тисяч вакансій від бізнесу та державних установ.

Ініціативу презентувала народна депутатка України Галина Янченко, засновниця платформи "Прихисток", яка з перших днів повномасштабної війни допомогла понад мільйону людей знайти тимчасове житло.

Галина Янченко

Партнером нового проєкту виступило Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України.

"Тоді головною ідеєю проєкту було допомогти знайти безпечне місце. Минуло більше трьох років, і сьогодні виклик інший. Людям потрібно мати сенс, роботу, можливість жити гідно. Саме тому ми запускаємо новий етап нашої ініціативи — "Прихисток.Робота". Його мета — допомогти передусім нашим переселенцям знайти роботу, а також поєднати працевлаштування з житлом. Наша місія — зробити все, щоб українці залишалися жити й працювати вдома, в Україні. Я вдячна всім нашим партнерам, які підтримали цю ініціативу", — сказала Галина Янченко.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін наголосив, що Міністерство підтримує ініціативу "Прихисток.Робота", і додав, що співпраця виконавчої влади і таких активних депутатів дають результат. "В бюджеті на 2026 рік ми передбачили 1 млрд грн на будівництво житла для ВПО. Держава буде працювати в напрямку розширення державних програм, так і підтримувати депутатські ініціативи, які допомагають переселенцям змінити своє життя на краще і знову відчути стабільність", — сказав він.

Денис Улютин

Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя, зазначив, що будувати життя на новому місці надзвичайно складно, а тому важливо, щоб держава продовжувала підтримку ВПО, в тому числі інтегруючи приватні ініціативи. "Маріуполь — це сотні тисяч людей, які почали життя спочатку. І такі ініціативи, як "Прихисток.Робота", дають шанс на новий старт", — зазначив Вадим Бойченко.

Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження", зазначив, що високо оцінює різноманітні зусилля для підтримки ВПО. Однак не всі гідні ідеї знаходять достатню підтримку через брак ресурсу. "На конкурентному полі ідей саме ця ініціатива здалася нам однією з найбільш життєздатних. І ми повірили. Люди, які постраждали від війни, повинні відчувати себе гідно і мати ті точки допомоги, які їм справді потрібні. Вірю, що ініціатори досягнуть тих цілей, які поставили", — сказав він.

Народний депутат і співзасновник ГО "ВПО Україна" Максим Ткаченко, який сам переїхав із Луганська, додав: "Я добре знаю, як це — починати з нуля. І вірю, що "Прихисток.Робота" допоможе тисячам українців зробити цей крок уперед".

А от на думку голови Ради Федерації роботодавців України Дмитра Олійника, проєкт є корисним і для роботодавців, і для працівників: "У нас уже є декілька таких успішних історій, коли люди не просто приїжджають, а реально інтегруються: і локація, і виробництво, і колектив формують нову спільноту. Тому ми вважаємо, що ініціатива "Прихисток.Робота" допоможе і роботодавцям, і працівникам", — сказав Дмитро Олійник.

Під час події організатори вручили нагороди людям і громадам, які найбільше допомагали переселенцям.

Подяки отримали народний депутат Максим Ткаченко — за системну підтримку ВПО та міський голова Маріуполя Вадим Бойченко — за мужність і турботу про людей.

Окрему спеціальну нагороду Галина Янченко вручила всім українським родинам, які прихистили переселенців, — як подяку за людяність і солідарність.

"Я пишаюся українцями. Це подяка всім, хто довів, що людяність і взаємопідтримка — найцінніше у час війни", — сказала Янченко.

Нагороду передали генеральній директорці Національного музею історії України Олені Земляній, де вона зберігатиметься як символ вдячності всім, хто відкрив свої двері для інших.