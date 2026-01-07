Почнеться з арктичного холоду, а чим закінчиться? Прогноз погоди на лютий

У лютому ще не відчуватиметься весна

Лютий обіцяє бути мінливим і несподіваним. Одні дні принесуть холод та сніг, а інші – вітер і "плюсову" температуру.

Про це в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач. За його словами, наприкінці місяця справжнього весняного тепла чекати не варто.

Прогноз погоди на лютий

Перша декада лютого очікується ще досить холодною. Арктичні холоди частково охоплять північ та схід України. Триватиме цей період зазвичай 2-4 дні, після чого температура почне підвищуватися.

Мокрий сніг у місті. Фото: Знай.UA

У другій декаді лютого потепління продовжиться. Очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Вночі буде холодно, тобто очікується "мінусова" температура, вдень повітря прогріється до нуля градусів. Прогнозується також сильний вітер.

Третя декада місяця відзначиться регулярними, але помірними опадами. Температура повільно зростатиме: вночі зберігатиметься помірний мороз, вдень близько 0°С. Наприкінці місяця значного весняного тепла не передбачається.

