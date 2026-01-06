Температура впаде до -18: стало відомо, в які дні січня Україну чекає справжній арктичний холод

Україну накриють снігопади з хуртовинами та сильні морози

Україну накриють сильні снігопади та морози. 7-9 січня через країну пройдуть атмосферні фронти від циклону, що рухається зі Середземномор'я на північний схід.

Про це "Телеграфу" повідомила синоптикиня Тернопільського обласного центру з гідрометеорології Оксана Озимків. Перший день снігопадів припадає на 7 січня. Вранці та вдень сніг буде особливо інтенсивним — за 12 годин може випасти до 19 міліметрів опадів. Також почнеться слабка хуртовина.

"08 січня: значний сніг (7 — 19 мм за 12 год), 09 січня невеликий сніг. Ввечері 08 січня та вночі 09 січня тилова частина циклону по області зумовить пориви північно-західного вітру 15 — 20 м/с; хуртовини", — каже метеорологиня.

9 січня сніг трохи послабшає, але не припиниться. На дорогах залишиться ожеледиця, яка збережеться впродовж усіх трьох днів.

За прогнозами, 9 січня вдень температура становитиме 7-12 градусів морозу.

Погода 9 січня

10 січня вночі очікується 12-17 градусів нижче нуля, вдень — 7-12 морозу.

Погода в ніч на 10 січня

11 січня найхолоднішою буде ніч — термометри покажуть 13-18 градусів морозу, вдень потеплішає до 9-14 градусів нижче нуля.

Погода в Україні 11 січня

Через інтенсивні опади збільшиться висота снігового покриву. Оголошено перший, жовтий рівень небезпеки. Такі умови можуть порушити рух транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

