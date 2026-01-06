Уже відома дата: Київ ризикує повторити легендарну ковзанку 2020-го, але ще сильнішу (фото, відео)

Синоптики поділились невтішним прогнозом для столиці

Уже незабаром Київ може накрити справжня апокаліпсична погода. Адже на 8 січня синоптики прогнозують замерзаючий дощ, який створює сильну ожеледицю. Востаннє така негода була у 2020 році в грудні, тоді вона наробила великого лиха, перетворивши столицю на величезну ковзанку.

За даними порталу Ventusky, Київ 8 січня очікують непрості погодні умови. З рання столицю накриватиме дощ, який через мінусову температуру одразу замерзатиме. Зауважимо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Коли Київ знову може перетворитись на велику ковзанку

Синоптики прогнозують 8 січня значне погіршення погодних умов не тільки для столиці, а для низки регіоні. Зранку замерзаючий дощ накриватиме Київ та переважно південно-західні області, а вже після обіду в столиці може вирувати справжня стихія. Адже, окрім замерзаючого дощу, може з'явитись й сніг.

Погода в Києві 8 січня зранку. Фото: скриншот з Ventusky

При цьому мінусова температура, яка сягатиме -6 градусів, сприятиме утворенню сильної ожеледиці. Якщо ж додатково на шар льоду ще випаде сніг, ситуація може в рази ускладнитись.

Зауважимо, за даними Укргідрометцентру, 8 січня Київ очікує від 0 до -4 градусів та дощ, який періодично переходитиме у сніг.

Погода в Києві 8 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що у грудні 2020 року через непогоду Київ вже став величезною ковзанкою. Сотні людей отримали травми, а рух на дорогах перетворився на неконтрольовані заноси та купу аварій. Тоді комунальники почали обробляти вулиці протиожеледними засобами ще до початку ожеледиці, але погодні умови виявилися надто складними. Одні й ті ж ділянки доводилося обробляти по кілька разів, але результату це майже не давало.

Ожеледиця в Києві, 2020. Фото: місцеві канали

Ожеледиця в Києві, 2020. Фото: місцеві канали

